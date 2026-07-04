Video | Néstor Lorenzo tuvo un emotivo encuentro con José Pékerman tras el partido de Colombia

La selección Colombia continúa su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo de Néstor Lorenzo superó a la selección de Ghana por la mínima diferencia en los dieciseisavos de final y ya piensa en lo que será el enfrentamiento contra Suiza por los octavos de final.

En el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas, la selección nacional demostró el nivel que tiene y el porqué muchos la dan como favorita para avanzar a las instancias finales del torneo. Con gol de Jhon Arias, el equipo mostró solidez defensiva y ofensiva, en un juego que tuvo como protagonista al portero ghanés Lawrence Ati Zigi, con siete atajadas.

Una vez finalizado el partido, se dio un encuentro que emocionó a los hinchas de la selección Colombia. En los pasillos del estadio, el técnico Néstor Lorenzo se encontró con quien fue su mentor y ex técnico de ‘Tricolor’, el profesor José Néstor Pékerman.

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Así fue en encuentro entre Néstor Lorenzo y José Pékerman

José Pékerman ha seguido de cerca el recorrido de la Selección Colombia en el Mundial, pues se le ha visto en todos los estadios y siendo muy cercano a quienes fueron sus jugadores entre el 2012 y 2018, cuando dirigió a la ‘Tricolor’ y la llevó a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Por su parte, hay que recordar que el actual entrenador de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, hizo parte del cuerpo técnico de José Pékerman; inició siendo asistente de la Sub-20 de Argentina y luego de la selección de mayores hasta el 2006. Nuevamente trabajaron juntos con la selección de mayores de Colombia, donde se desempeñó como asistente técnico.

En el video, que se volvió viral en redes sociales, se ve cómo Lorenzo se dirige hacia la rueda de prensa posterior al partido en un carrito, cuando se encuentra con el que fue su mentor. Sin dudarlo, hace detener el vehículo y desciende para fundirse en un abrazo que llenó de emoción a los que están presentes y a miles de hinchas de Colombia.

Así fue el emotivo momento entre los dos seleccionadores argentinos: