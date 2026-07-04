🔴 Canadá vs Marruecos EN VIVO| Siga la transmisión del partido de Octavos de final del Mundial 2026

Ambas selecciones buscarán dar un paso más hacia el sueño de disputar los cuartos de final de la Copa del Mundo

Canadá y Marruecos medirán fuerzas en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 con el objetivo de seguir haciendo historia en el torneo. Ambas selecciones llegan en un gran momento futbolístico, tras superar con sufrimiento sus respectivas llaves de dieciseisavos de final, y buscarán dar un paso más hacia los cuartos de final de la máxima cita del fútbol mundial.

Previa del partido

Canadá y Marruecos protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Ambas selecciones llegan tras superar eliminatorias muy disputadas y buscarán seguir haciendo historia en el torneo con un boleto a los cuartos de final.

El conjunto canadiense alcanzó esta instancia luego de derrotar 1-0 a Sudáfrica en un partido que parecía encaminado a la prórroga. Después de dominar gran parte del compromiso, el equipo dirigido por Jesse Marsch encontró el premio a su insistencia con un gol en el minuto 92′, logrando así su primera victoria en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

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Por su parte, Marruecos también necesitó de una gran dosis de carácter para avanzar. Los Leones del Atlas igualaron 1-1 frente a Países Bajos con un gol en el minuto 91 y posteriormente se impusieron 3-2 en la tanda de penales, manteniendo vivo el sueño de volver a instalarse entre los cuatro mejores del mundo, tal como lo hicieron en Catar 2022.

El conjunto africano atraviesa un excelente momento de forma. Acumula nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota, con un balance de seis victorias y tres empates desde la final de la Copa Africana de Naciones. Además, ha demostrado ser un equipo sólido en este tipo de instancias, al superar seis de sus ocho compromisos más recientes de eliminación directa.

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