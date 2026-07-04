Carlos Queiroz sobre la Selección: “Me encantaría que Colombia pueda ganar la Copa del Mundo”

En un partido de alta intensidad, la Selección Colombia derrotó 1-0 a Ghana y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El conjunto nacional logró irse arriba en el marcador al minuto 14, tras un centro de Luis Javier Suárez y un remate de Jhon Arias, imposible para el arquero rival.

Luego de la eliminación de la selección de Ghana, el técnico Carlos Queiroz, extécnico de la selección Colombia, habló en rueda de prensa de las complicaciones que presentó su equipo en el terreno de juego con las lesiones que presentó y elogió a la selección Colombia y el nivel presentado.

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Carlos Queiroz sobre la derrota frente a Colombia

La selección Colombia dominó el partido, registrando el 61% de posesión del balón, frente al 39% de la selección africana; igualmente, registró ocho tiros a puerta, mientras que Ghana no tuvo ni un solo tiro al arco durante los 90 minutos.

Esta superioridad de los colombianos fue reconocida por el técnico Queiroz, que aseguró que “nos vimos obligados a correr mucho y tuvimos muy pocos momentos con el balón, lo cual es muy perjudicial para un equipo. Es un resultado decepcionante porque los muchachos trabajaron duro. Lo dieron todo. Pero la realidad es que, hoy, especialmente en cuanto a pases y control del juego, la selección colombiana fue superior.

El entrenador Queiroz aseguró que el gol de Jhon Arias al minuto 14 encontró al equipo desestabilizado tras la salida de Senaya, por lesión: “En el momento en que Senaya se marchó, el equipo perdió la disciplina y la organización. Alidu Seidu tardó unos minutos en adaptarse, y ellos aprovecharon ese momento para marcar”.

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El mensaje de aliento de Queiroz a Colombia

Al igual que en partidos anteriores, Queiroz se refirió al ambiente en el estadio y el aliento de la hinchada: “Debo admitir y decir que el jugador número 12 jugó un rol muy importante. El estadio era colombiano, era Colombia jugando en casa, y ese apoyo le dio a Colombia ventaja y confianza desde el principio del juego”. “Hoy cuando llegué al campo y escuché el himno de Colombia, eso ha sido el punto de partida, cómo Colombia empezó a ganar el partido”.

Finalmente, Queiroz envió un mensaje a la selección Colombia, deseándole un buen rendimiento en lo que viene: “Como un aficionado del fútbol de Colombia, me encantaría que Colombia pueda salir adelante y disfrutar y quizás ganar la Copa del Mundo. Colombia tiene jugadores, tiene fútbol, tiene pasión, tiene un público increíble”.

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