Sorpresiva respuesta de Lorenzo al DT de España por postular a Colombia como favorita en el Mundial / Colprensa

La Selección Colombia se alista para el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Ghana, encuentro programado para el viernes 3 de julio a partir de las 8:30 de la noche. En la previa del encuentro, Néstor Lorenzo habló ante los medios de comunicación sobre los recientes elogios que ha recibido el grupo, especialmente de aquellos que lo postulan como aspirante al título.

Justamente sobre esto último, el seleccionador argentino comentó que le agradece especialmente a Luis de la Fuente por las palabras hacia el cuadro cafetero, pero advirtió que prefiere “no estar en ese sitio de favorito”, más aún teniendo en cuenta lo igualados que han sido los partidos de esta ronda decisiva.

“Es un elogio del profesor De La Fuente y se lo agradezco, pero prefiero no estar en ese sitio de favorito, aunque cada vez que nos tóco hacernos cargo de esas situaciones, lo hicimos. Todo eso demuestra un crecimiento de parte de Colombia”, comentó.

Y complementó respecto a lo vivido en esta Copa: “Salvo con Portugal, incluso los amistosos, nos decían que éramos favoritos y el equipo ha aprendido a jugar con ese peso, especialmente porque quedan excelentes selecciones. Se está viendo que la línea es muy finita entre el que pasa y el que no”.

Le puede interesar: Colombia vs. Ghana: Posible nómina de la Selección para el partido por los dieciseisavos de final

En cuanto a cómo se prepara el grupo para este partido, Lorenzo optó por no dar detalles del once titular a emplear, incluída la posibilidad de darle paso a Álvaro Montero por Camilo Vargas en una eventual tanda de penales. Ahora bien, sí reconoció que tiene su fe puesta en que Luis Díaz, quien ha recibido algunas críticas por su juego, figure como lo hace en su club.

“Lucho es un jugador desequilibrante, que siempre esperamos que aparezca en todos los partidos. Ha aparecido, le han anulado goles, le han cobrado cosas dudosas, pero ha hecho buenos partidos. Ojalá que lo haga, pueda convertir y ser figura, pero siempre está la expectativa en él por lo gran jugador de es”.

Lea también acá: “Colombia no es perfecta”: la advertencia de Carlos Queiroz antes de enfrentar a Colombia

Declaraciones de Néstor Lorenzo sobre Ghana

Segundo rival africano en el Mundial 2026: “De pronto tiene una estructura parecida al Congo, pero siempre digo que más allá del sistema del entrenador, las características de los jugadores marcan la diferencia. Ghana tiene un gran equipo con jugadores de primer nivel. Será duro”.

Ghana podría dar la sorpresa en su planteamiento: “Ghana es un equipo que acostumbra a jugar con laterales subidos, como nosotros. Hay que prestar mucha atención a las vigilancias, porque vamos a estar en algún momento del partido con poca gente resguardando la defensa. Esos espacios los querrán aprovechar y queremos manejarlos de la mejor manera... No sé si presentará un bloque bajo, a lo mejor quiere sorprender y sale a buscarlo con todo”.

El fútbol africano ha mejorado enormemente: “Los jugadores de Senegal, de Ghana, de Argelia o Marruecos juegan en los mejores clubes de Europa. No es que podemos generalizar a los equipos africanos con alguna característica especial, más allá de la física. En cuanto a la calidad técnica y sus condiciones, se han diversificado mucho de esa idea que teníamos. Juegan muy bien”.

Entérese de: ¿La Selección Colombia debería hacer cambios para el partido vs. Ghana? Faryd Mondragón respondió

Más declaraciones de Néstor Lorenzo

Daniel Muñoz o Santiago Arias en defensa: “Tengo cuatro laterales de primer nivel, cualquiera pueda jugar y cumplir la misma función. No es que haya una diferencia. Muy contento de que lo ha hecho muy bien y ya veremos mañana”.

Hay que trabajar el desgaste físico: “El descanso y la recuperación es importante, porque el campeonato empieza a ser denso desde lo físico con los viajes, los cambios horarios, los protocolos, el cambio de hotel, de ciudad, todo empieza a ser agotador, entonces toca preservar la integridad a tope”.

No habrá cambio de arquero en tnada de penales: “Tenemos dos arqueros muy buenos en tandas de penales. Vargas tiene un récord de atajar penales, entonces no vería eso como un cambio neceario por Álvaro Montero”.