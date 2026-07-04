Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a los octavos de final

La Selección Colombia ganó y gustó en su partido por los dieciseisavos de final. En el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City, la ‘Tricolor’ demostró su buen nivel al vencer 1-0 a la selección de Ghana, asegurando un cupo en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El combinado nacional no comenzó de la mejor manera el encuentro, pues tan solo ocho minutos después de iniciado el partido, Jhon Córdoba tuvo que ser sustituido tras sufrir una molestia en su pierna derecha. Luis Suárez tomó su posición y terminó siendo determinante para el gol de Jhon Arias, pues logró ganar la posición y centrar al segundo palo donde terminó rematando Arias.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron dominar el compromiso y demostraron un gran nivel que ha sido reconocido internacionalmente por la prensa y periodistas internacionales.

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Así reaccionó la prensa internacional a la victoria de Colombia

Múltiples medios a nivel internacional reaccionaron a la victoria de la Selección Colombia, su clasificación a los octavos de final y al nivel que ha demostrado durante la competencia, donde se mantiene invicta.

L’Équipe - Francia

Uno de los diarios más importantes de Francia tituló la victoria de Colombia: “Colombia derrota a Ghana y completa la lista de equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Mundo.” Dentro de su contenido, aseguró que Colombia dominó todo el partido a la selección de Ghana, que no logró realizar ni un solo disparo a puerta.

La Gazzetta Dello Sport - Italia

Desde Italia también reaccionaron a la clasificación de Colombia; el diario La Gazzetta Dello Sport tituló: “Colombia-Ghana, los marcadores: Arias obtiene un 7, ¡qué oportuno!″. Desde el portal aseguraron que “las atajadas de Zigi evitan una derrota mucho más abultada”.

Zlatan Ibrahimovic - Fox Sports

El histórico jugador de la selección de Suecia y comentarista para Fox Sports, también se refirió a la victoria de Colombia, afirmando que: “Colombia controló todo el partido. Van a ser una amenaza para cualquier equipo porque jugan con total confianza”.

Igualmente, destacó el ambiente en el estadio y la emoción de los colombianos: “¿Vieron a los hinchas hoy? Colombia juega en casa, también están cómodos con el clima. Están jugando de locales".

BBC - Inglaterra

La BBC también reseñó la victoria colombiana: “¡A octavos de final! Colombia se permite soñar en el Mundial tras una corta pero merecida victoria ante Ghana en que remató 20 veces"; al igual que otros medios, la BBC destacó el trabajo del portero de Ghana: “Los colombianos convirtieron en héroe en Ati Zigi, que atajó todo lo que pudo ante un ataque incontenible”.

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