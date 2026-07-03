Temor entre comerciantes por presunto paro extorsivo en Barranquilla y Soledad, Atlántico

La circulación de nuevos panfletos extorsivos en redes sociales encendió las alarmas entre comerciantes de Barranquilla y Soledad, quienes denuncian que están siendo presionados para cerrar sus establecimientos en las próximas horas.

Los mensajes amenazantes hacen referencia a un supuesto cierre obligatorio de negocios en sectores del sur de la capital del Atlántico y del municipio de Soledad.

De acuerdo con las denuncias conocidas, los panfletos mencionan barrios como La Paz y Los Olivos, donde comerciantes aseguran que existe un ambiente de incertidumbre y temor.

Varios propietarios de establecimientos han optado por no pronunciarse públicamente por miedo a represalias, mientras otros han manifestado su preocupación por la posibilidad de que grupos delincuenciales estén detrás de la convocatoria.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que hasta el momento no ha logrado establecer quiénes están difundiendo los panfletos.

Sin embargo, el comandante de la institución, general Miguel Camelo, indicó que algunos comerciantes ya se han comunicado con las autoridades para informar sobre presuntas presiones para sumarse al cierre de actividades.

Ante esta situación, la institución policial decidió reforzar los dispositivos de seguridad en los sectores donde se han reportado las amenazas.

La preocupación surge en medio de la creciente confrontación entre estructuras criminales que delinquen en el área metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades han advertido que, tras el surgimiento de la denominada disidencia de La Nueva Generación, se ha intensificado la disputa con grupos como Los Costeños y Los Pepes, situación que ha incrementado los episodios de violencia, extorsión e intimidación en distintos sectores de la ciudad y su zona metropolitana.