Aumentan las muertes por accidentes de tránsito en Pereira

Pereira

De acuerdo con el más reciente balance del Instituto de Movilidad, entre enero y abril se registraron 36 personas fallecidas en siniestros viales, ocho casos más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 28 víctimas fatales.

Las cifras representan un aumento superior al 28 %, panorama que preocupa a las autoridades debido al impacto que estos hechos continúan generando sobre la seguridad vial en la ciudad.

Según el análisis realizado por el Instituto de Movilidad, los fines de semana siguen concentrando el mayor número de accidentes graves, razón por la cual se han fortalecido los operativos de control y las campañas de prevención durante esos días.

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El informe también identifica cuatro corredores donde se presenta la mayor incidencia de siniestros: la Avenida Circunvalar, la vía a Cerritos, la Avenida 30 de Agosto y la Avenida Ferrocarril, sectores que permanecen bajo seguimiento permanente por parte de las autoridades.

En cuanto a los actores viales más afectados, los motociclistas encabezan las estadísticas de accidentalidad, seguidos por los peatones, los ciclistas y, finalmente, los ocupantes de vehículos particulares.

El director del Instituto de Movilidad de Pereira, Julián Buitrago, hizo un llamado a los conductores y demás usuarios de las vías para adoptar comportamientos responsables y respetar las normas de tránsito.

“Hay un tema y es que algunas vías son utilizadas por conductores imprudentes a altas velocidades y se generan accidentes. Aquí hay una gran parte de responsabilidad de la ciudadanía y hay que tener cultura ciudadana. Aquí hay que llamar más bien a una cultura ciudadana a que se respeten las velocidades máximas.”, indicó el director del Instituto de Movilidad de Pereira, Julián Buitrago.

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Las autoridades atribuyen la mayoría de los accidentes a conductas de riesgo como el exceso de velocidad, el irrespeto por las señales de tránsito y, en algunos casos, las deficientes condiciones mecánicas de los vehículos que circulan sin contar con la revisión técnico-mecánica vigente.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando controles en los puntos de mayor riesgo y fortaleciendo las estrategias de educación vial con el propósito de reducir la siniestralidad y evitar que más familias resulten afectadas por este tipo de hechos.