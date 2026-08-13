Terremoto en Colombia: Belén de Umbría reportó más de 630 viviendas afectadas

El municipio de Belén de Umbría, Risaralda, continúa evaluando los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó gran parte del suroccidente de Colombia.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde John Freddy Montes confirmó que, hasta el momento, se han identificado 630 viviendas afectadas, de las cuales 128 colapsaron completamente.

El mandatario explicó que el proceso de evaluación ya alcanza cerca del 95 % y que esperan finalizar el inventario de afectaciones en las próximas horas. De las viviendas que colapsaron, 102 están ubicadas en la zona rural y 26 en el área urbana.

La emergencia también dejó afectaciones en la infraestructura educativa del municipio. Según el alcalde, 14 escuelas y 10 restaurantes escolares presentan daños, lo que ha afectado los espacios destinados a la alimentación de los estudiantes.

Además, se reportaron fisuras en el hospital, la sede de la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos. El centro médico, según el mandatario, continúa operativamente estable.

Uno de los puntos que genera preocupación es la planta de tratamiento de agua del municipio, donde fueron identificadas grietas que requieren una revisión técnica especializada para determinar el nivel de afectación estructural.

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Alcalde pide 18.000 tejas para las familias afectadas

Ante la magnitud del terremoto, la Alcaldía de Belén de Umbría inició una campaña denominada ‘Tejatón’, con la que busca recolectar 18.000 tejas para reparar los techos de las viviendas.

El alcalde señaló que estos materiales son especialmente necesarios para las familias de la zona rural, con el objetivo de evitar que queden expuestas a las lluvias y a las condiciones climáticas.

“Necesitamos 18 mil hojas de zinc”, detalló Montes.

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Montes hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional para apoyar al municipio, al considerar que la capacidad de respuesta de la administración local es insuficiente frente a la magnitud de las afectaciones.

Comunidad de Belén de Umbría entregó 400 ayudas humanitarias

En medio de la emergencia, la comunidad del municipio también se ha movilizado para atender a las familias damnificadas. El alcalde destacó la solidaridad de los habitantes de Belén de Umbría, quienes, a través de las juntas de acción comunal, lograron entregar 400 ayudas humanitarias con alimentos.

El mandatario local también explicó que fueron habilitados tres puntos para funcionar como albergues, aunque muchas familias han preferido permanecer con vecinos y familiares debido al arraigo que tienen con sus viviendas y territorios.

La administración municipal resaltó además el apoyo de habitantes que han acondicionado espacios de sus propias casas para recibir temporalmente a personas afectadas por el terremoto.

Afectaciones están dispersas en la zona rural

Uno de los principales retos para la atención de la emergencia es que los daños no están concentrados en un solo sector. Belén de Umbría cuenta con 56 veredas, y las afectaciones se encuentran dispersas en diferentes puntos rurales.

De acuerdo con el alcalde, en algunas veredas hay tres o cuatro viviendas afectadas, mientras que en otros sectores se concentran daños en grupos de 15, 18 o 20 casas.

Esta dispersión dificulta la identificación y atención de todas las familias damnificadas.

No se reportaron personas fallecidas por el terremoto

John Freddy Montes aseguró que, hasta el momento, no se han registrado pérdidas humanas ni personas lesionadas directamente como consecuencia del sismo.

Sin embargo, advirtió sobre la afectación emocional que puede generar una emergencia de esta magnitud, especialmente entre las personas que perdieron sus viviendas o que permanecen en zonas afectadas.

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Por esta razón, también hizo énfasis en la importancia de brindar acompañamiento psicológico y psiquiátrico a las víctimas durante las siguientes etapas de la emergencia.

Recordemos que Belén de Umbría es un municipio cuya economía depende principalmente de actividades agrícolas como el café y el plátano, por lo que la administración local advierte sobre el impacto que los daños pueden tener en la población rural.