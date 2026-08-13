Pereira tendrá día sin carro por emergencia tras terremoto: Fechas y horarios de la medida

Pereira, Risaralda.

Pereira ha sido una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026, con más de 80 personas fallecidas en el registro actual y un amplio porcentaje de la infraestructura gravemente afectada.

Ante la situación actual en la capital de Risaralda, el alcalde Mauricio Salazar anunció una serie de medidas que buscan favorecer la atención de la emergencia y facilitar la recolección y movilización de socorristas y ayudas. Además del toque de queda, la ciudad tendrá una restricción vehicular total a partir de este miércoles 12 de agosto.

“La ciudad está colapsada, muchas vías están cerradas y las pocas que tenemos disponibles debemos mantenerlas despejadas para que los organismos de socorro puedan circular, carros de bomberos, organismos de seguridad, equipos médicos. Para que las volquetas puedan avanzar con la recolección de los escombros”, manifestó el mandatario.

¿Cuándo empieza el día sin carro por la emergencia en Pereira?

Pereira tendrá una nueva medida extraordinaria de seguridad, según anunció el alcalde Mauricio Salazar, se trata de la restricción total de circulación para vehículos particulares por las vías de la ciudad, o día sin carro, como se le denomina habitualmente a esta iniciativa.

Aunque previamente se vislumbraba mantener el control de la movilidad con el funcionamiento del pico y placa, dada la magnitud de la emergencia la administración decidió extender las restricciones en aras de facilitar el desplazamiento de profesionales y servicios esenciales para la emergencia tras el terremoto.

Así las cosas los vehículos particular tienen prohibido el tránsito en Pereira a partir de este miércoles 12 de agosto de 2026 a las 12:00 de la noche y regirá en un formato extendido hasta el próximo lunes 17 de agosto a las 8:00 p. m.

¿Habrá restricción a motos por la emergencia en Pereira?

Durante el anuncio, el alcalde Mauricio Salazar detalló que las motocicletas y taxis no entran en la restricción y los propietarios de este tipo de vehículos podrán circular, atendiendo las necesidades y prioridades en medio de la tragedia.

Adicionalmente, las autoridades trabajan en la reactivación de algunas de las rutas del servicio de transporte masivo Megabús, como alternativa de movilidad para la ciudadanía.

El municipio de Dosquebradas también se sumará a esta iniciativa y tendrá día sin carro desde este miércoles 12, hasta el próximo viernes 14 de agosto, de 7:00 a. m. a 7:00 p.m.