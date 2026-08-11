Estremecedor relato de oyente de Caracol Radio en Pereira: “la ciudad solo da ganas de llorar”

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Estela, oyente desde Pereira, relató en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, cómo vivió el terremoto que destruyó varias edificaciones en la capital risaraldense.

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Mencionó que iba caminando por la ciudad cuando sintió que los edificios se movían. Al entrar a su hogar, se dio cuenta de que las paredes y el suelo estaba agrietados, “como si hubiera pasado una guerra”.

Resaltó que desde el terremoto en el Eje Cafetero de 1999, en Pereira las construcciones son sismorresistentes, aunque el centro de la ciudad se vio más afectado porque son edificaciones viejas.

“Pereira da solo ganas de llorar”, afirmó.

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Contó que en su edificio, en el barrio Pinares, solo quedan 1 hogares habitados y, aunque no se ven afectados por fuera, por dentro sí lo están. “Hay mucho polvo y escombro”.

“La situación en los apartamentos en Pinares solo da ganas de llorar”, reiteró.

¿Cómo se vive con el miedo antes las réplicas?

“Estamos muy afectados de ver la ciudad así, de ver a tantas personas tan afectadas y la impotencia ante la naturaleza. Creo que, primero los rescates, sobre todo a los más necesitados, pero la salud mental de la gente y la seguridad (necesita atención”, indicó.

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A pesar de la difícil situación humanitaria, para Estela es claro que los pereiranos siempre se han levantado de situaciones difíciles, aunque reconoció que necesitan apoyo moral: “estamos muy tristes”.

De otro lado, Claudia Patricia, oyente de 6AM W en Dosquebradas, pidió ayuda para dos personas de la tercera edad en una de las veredas (Santa Ana) del municipio que tuvieron que pasar la noche en la calle tras el derrumbe del lugar en donde residían.

Escuche los relatos de las oyentes de 6AM W aquí: