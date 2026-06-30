Hospital Universitario San Jorge restringe servicios a cuatro EPS por millonaria deuda

Risaralda

La medida comenzó a regir de manera inmediata y afecta a los usuarios de Nueva EPS, Pijao Salud, Coosalud y Asmet Salud. A partir de ahora, el centro asistencial únicamente garantizará la atención de urgencias vitales para los afiliados de estas entidades.

Según informó el hospital, la decisión fue adoptada luego de varios meses de dificultades económicas derivadas de la falta de flujo de recursos por parte de las cuatro EPS, pues la deuda acumulada asciende a $122.633 millones de pesos, lo que representa más del 60 % de toda la cartera vigente del hospital.

Del total adeudado, la Nueva EPS concentra la mayor obligación con cerca de $49.413 millones, seguida por Pijao Salud con $36.011 millones, Coosalud con $23.612 millones y Asmet Salud con $13.595 millones de pesos.

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La institución explicó que el incumplimiento en los acuerdos de pago ha generado un fuerte impacto sobre sus finanzas. De un recaudo proyectado para este mes de $21.200 millones, únicamente han recibido $8.766 millones, es decir, apenas el 41 % de los recursos esperados.

Este panorama, dificulta el cumplimiento de obligaciones laborales y el pago a proveedores, compromisos que representan un promedio cercano a $18.000 millones cada mes.

Según indicó Diego Fernando Rivas, director asistencial del Hospital Universitario San Jorge, en repetidas oportunidades, han solicitado al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud gestionar el desembolso oportuno de los recursos por parte de las EPS intervenidas; sin embargo, aseguran que los incumplimientos persisten y la situación financiera continúa agravándose.

“Nos han forzado a tener que cerrar servicios, a prescindir de algunos especialistas y a cerrar agendas. Esta medida es indefinida hasta que las EPS puedan pagar”, expresó Diego Fernando Rivas, director asistencial del Hospital Universitario San Jorge.

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Frente a este escenario, el Hospital Universitario San Jorge afirmó que la restricción de servicios es una medida necesaria para proteger la viabilidad de la institución y garantizar la continuidad de la atención para el resto de los usuarios del sistema de salud.

Finalmente, el centro asistencial lamentó las afectaciones que esta decisión pueda generar a los pacientes afiliados a estas EPS y reiteró el llamado al Gobierno Nacional para adoptar soluciones que permitan restablecer el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria y evitar una mayor crisis en la prestación de los servicios de salud.