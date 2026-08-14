Julián Buitrago, pereirano que asumirá el DNP, estará al frente de reconstrucción tras el terremoto. Captura de video

Desde la sede de Bomberos en Pereira, el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo que un pereirano asumirá el importante cargo que permitirá fortalecer el proceso de reconstrucción con el Plan Nacional de Desarrollo.

“Y aprovecho para hacer un anuncio muy importante porque Dios es perfecto. El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación será un pereirano, Julián Buitrago. Que dirige esa importante dependencia del Ministerio de Hacienda estará trabajando en el Plan de Desarrollo para reconstruir a Pereira y Risaralda y para reconstruir a Colombia y hacer y construir entre todos la patria milagro”, mencionó.

Añadió: “Cuenten con que este gobierno está con ustedes, no les vamos a dejar solos y vamos a seguir trabajando. Habrá soluciones en el subsidio de arriendo para aquellas personas que han perdido su vivienda. Vamos a reconstruir las viviendas que han sido afectadas, las dependencias públicas, las escuelas, los hospitales, en medio de esta crisis terrible tenemos una gran oportunidad para resurgir como el ave fénix desde las cenizas y para eso cuentan con un gobierno que tiene a Pereira, Risaralda y a esta maravillosa región en su corazón”.

Afectaciones en Pereira y emergencia económica

El mandatario nacional entregó un balance de las afectaciones en Pereira tras el fuerte sismo y lamentó la situación donde destacó que son 140 mil damnificados, 94 fallecidos, 259 heridos y 260 desaparecidos.

En ese mismo sentido resaltó que Pereira será incluida en la emergencia económica para fortalecer el proceso de reconstrucción.

“Quiero hacer un especial reconocimiento a mi esposa la primera dama que ha manejado todo el tema de ayudas humanitarias y no hay un solo municipio del departamento a donde no hayan llegado esas ayudas. 90 toneladas de ayuda humanitaria a través de la oficina de la primera dama y seguimos enviando y no vamos a parar, vamos a seguir trabajando. Miren, esta circunstancia de Pereira y del departamento requiere una actuación especial. Por eso todo lo que requiere esta tierra maravillosa para su reconstrucción será incluido en la emergencia económica que presentaré la otra semana”, resaltó.