Pereira mantiene la búsqueda de desaparecidos mientras avanza el restablecimiento de servicios

Pereira

Las labores de búsqueda y rescate continúan como una de las principales prioridades en Pereira tras el terremoto. El alcalde Mauricio Salazar aseguró que los organismos de socorro mantienen la exploración en las zonas afectadas, con la esperanza de encontrar con vida a las cerca de 260 personas que permanecen reportadas como desaparecidas.

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De acuerdo con el balance entregado por el Puesto de Mando Unificado, con corte a las 8:00 de la mañana, 260 personas han sido rescatadas, mientras 259 permanecen heridas y 93 han perdido la vida. La emergencia también deja 66 edificaciones con colapso total, siete centros de salud y 60 instituciones educativas afectadas, además de 15 animales rescatados.

“A través de los organismos de socorro, de búsqueda y rescate avanzar con esta exploración en medio de los escombros y con la fe puesta en Dios que podamos encontrar personas con vida”, expresó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

Mientras continúan las operaciones en los sectores críticos, la ciudad avanza en la recuperación de los servicios básicos. El suministro de gas natural presenta un restablecimiento del 95 %, el servicio de agua alcanza el 90 % y la energía eléctrica se encuentra en un 90 %. Los equipos técnicos concentran ahora esfuerzos en las zonas donde aún persisten fallas y en garantizar la operación de albergues y centros de atención.

El mandatario también se refirió a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para las familias damnificadas, entre ellas un periodo de tres meses de gracia en el pago de servicios públicos y un auxilio de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas. Salazar señaló que se espera avanzar en la entrega de estos recursos para atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas.

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Las autoridades reiteraron que las cifras continúan siendo preliminares y pueden cambiar a medida que avanzan las labores de rescate, identificación y evaluación de daños. Entretanto, los organismos de socorro mantienen desplegadas sus capacidades en las zonas más afectadas, mientras Pereira avanza simultáneamente en la atención de la emergencia y en el restablecimiento de las condiciones básicas para la ciudadanía.