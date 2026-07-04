Ni Montería ni Jerusalén: 3 municipios de Colombia rompen récord de temperatura, según IDEAM

Imágenes ilustrativas de una selva, un termómetro y los límites geográficos de Colombia (Crédito: Getty Images)

Durante inicios de julio de 2026 se han registrado temperaturas intensas en varias regiones de Colombia. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), estas zonas reportaron máximos históricos de temperatura en las últimas horas, algunas superando los 37 °C.

Los municipios con temperaturas más altas en Colombia, según IDEAM

El último reporte de temperaturas determinó que la zona de mayor temperatura fue Valledupar (Cesar), con 41.4 grados centígrados (°C), seguido por:

Urumita (La Guajira): 40,6 °C

San Sebastián de Buenavista (Magdalena): 39,6 °C

El Guamo (Bolívar): 39 °C

Natagaima (Tolima): 38 °C

Manaure (La Guajira): 37,8 °C

Villavieja (Huila): 37,6 °C

Riohacha (La Guajira): 37,6 °C

Montería (Córdoba): 37,3 °C

Así, se puede ver que el aumento de temperatura se ha presentado principalmente en la región caribe, a excepción de Natagaima y Villavieja.

Zonas superan sus récords históricos de temperatura

Teniendo en cuenta los datos del informe técnico del Ideam, tres municipios de Colombia han superado su pico de temperatura histórico:

En el Aeropuerto Alfonso López, en Valledupar (Cesar) , la temperatura alcanzó los 41,4 °C , superando el récord de 41 °C registrado el 24 de junio de 2015.

, la temperatura alcanzó los , superando el récord de 41 °C registrado el 24 de junio de 2015. En el Aeropuerto Palonegro, en Lebrija (Santander) , se reportaron 30 °C , por encima de los 29,4 °C medidos el 18 de junio de 1991.

, se reportaron , por encima de los 29,4 °C medidos el 18 de junio de 1991. Asimismo, la estación de El Salado, en Ciénaga de Oro (Córdoba), alcanzó los 39,7 °C, superando los 39,2 °C registrados el 8 de junio de 2023.

Este panorama ocurre pocas semanas después de que el Gobierno nacional confirmara oficialmente el inicio del fenómeno de El Niño, que, según las proyecciones del Ideam, podría alcanzar una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 e inicios de 2027.

El evento se adelantó cerca de tres meses frente a las proyecciones iniciales y corresponde a un escenario que venía siendo advertido por el sector ambiental a partir del seguimiento permanente de las condiciones climáticas.

¿Qué temperaturas puede alcanzar el fenómeno de El Niño?

Se prevé, de acuerdo con el IDEAM, que, con una probabilidad superior al 60%, el fenómeno de El Niño en Colombia para 2026 pueda superar el umbral del 2.0 °C de anomalía de temperatura superficial del mar. Dicho esto, la anomalía climática alcanzaría así una categoría de intensidad “Muy fuerte”, lo que lo ubicaría potencialmente entre los eventos El Niño de mayor magnitud observados desde 1950.

Por otro lado, climatólogos internacionales temen que 2027 bata el récord del año más cálido jamás registrado. Al igual que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), el consenso general es que el fenómeno será intenso este año.

Por ello, el IDEAM recomienda a las autoridades nacionales, regionales y locales fortalecer las acciones de seguimiento hidrometeorológico, revisar y actualizar los planes de contingencia para la gestión del recurso hídrico, promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: