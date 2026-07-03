Minsalud prepara giro de hasta $300 mil millones para transición de EPS indígena del Cauca

El Ministerio de Salud público a comentarios un proyecto de resolución con el que busca reglamentar el procedimiento para el giro de hasta 300 mil millones de pesos destinados a la transición de la AIC EPS-I (Asociación Indígena del Cauca) hacia el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

La AIC EPS-I es una entidad promotora de salud indígena que atiende principalmente a comunidades de estos pueblos y que, bajo este proceso, dejará su operación como EPS para avanzar hacia un esquema propio de administración y prestación de servicios de salud.

¿Cómo se utilizarán los recursos?

Según el proyecto de resolución, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) será la encargada de administrar estos recursos en una cuenta independiente y realizar los giros correspondientes.

El dinero tendrá una destinación específica: pagar las deudas o recursos pendientes que tenga la AIC EPS-I con hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de salud y proveedores de tecnologías en salud por los servicios entregados a sus afiliados del régimen subsidiado.

Para esto, la EPS indígena deberá presentar la relación de beneficiarios y valores reconocidos, información que será revisada antes de autorizar los desembolsos.

Supersalud verificará beneficiarios y montos

La Superintendencia Nacional de Salud tendrá la responsabilidad de hacer seguimiento al proceso y verificar que los valores reportados coincidan con la depuración y conciliación de cartera adelantada por la AIC EPS-I.

Además, podrá realizar observaciones, solicitar información y tomar medidas en caso de encontrar incumplimientos durante la ejecución de los recursos.

Por su parte, la ADRES deberá publicar los giros realizados e informar los pagos efectuados a las instituciones y proveedores beneficiarios.

Cbe añadir que, el proyecto también establece que la AIC EPS-I, el territorio indígena del CRIC y las instituciones prestadoras de salud deberán garantizar la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios durante el proceso.

Las deudas de la EPS indígena que no sean cubiertas con estos recursos deberán quedar pagadas antes de la puesta en funcionamiento del SISPI del territorio indígena del CRIC.