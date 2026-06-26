La ciudad colombiana más vulnerable a la ola de calor, según importante estudio de Oxford

De fondo: Mujer en un parque refrescándose ante la luz del sol. A la izquierda se encuentra una ilustración de Colombia dentro de las fronteras de américa (Crédito: Getty Images)

Una nueva investigación de la Universidad de Oxford analizó 205 ciudades del mundo para determinar cuáles de estas enfrentan los mayores riesgos por el aumento de las temperaturas.

Según informa el estudio, India, Pakistan, Nigeria y Ghana son los países con mayores ciudades potencialmente damnificadas por este fenómeno global, identificándose el punto focal de estas afectaciones en el sureste asiático y la África subsahariana. Esto incluiría atractivos turísticos y localidades de desarrollo empresarial como:

El Cairo (Egipto).

Bangkok (Tailandia).

Hanói (Vietnam).

Jaipur (India).

Así, el estudio concluye que Basora, la segunda ciudad más grande y el principal puerto de Irak, sería la ciudad de mayor riesgo de afectaciones por el cambio climático en el futuro.

Colombia, potencial punto de atención

Centro de Barranquilla. Foto: Alcaldía. Ampliar Centro de Barranquilla. Foto: Alcaldía. Cerrar

Entre las ciudades a analizar, el reciente informe de la Universidad de Oxford ha situado a Barranquilla en el puesto 11 global entre las ciudades más expuestas al riesgo por olas de calor, lo que convierte a esta urbe en la más vulnerable de Colombia y de toda América Latina en este aspecto. Cali, Bogotá y Medellín también aparecen en la clasificación, en posiciones menos críticas, pero que, de no tomar medidas de conservación, podrán sufrir las mismas consecuencias.

Así se ve la tabla

Ciudad (País) Población total Basora 1.114.933 Ahmadabad 6.721.469 Bamako 3.807.302 Nagpur 2.350.840 Ciudad de Quezon 17.060.195 Bagdad 3.638.813 Madurai 1.316.792 Faisalabad 3.770.671 Lagos 12.025.166 Hyderabad 1.366.633 Barranquilla 2.043.439

Lea aquí: Barranquilla implementa acciones para mitigar el calor extremo

El problema no es solo la temperatura, sino los mecanismos de protección

El estudio, que analiza ciudades con más de un millón de habitantes, define una serie de indicadores de riesgo que pueden afectar el desarrollo urbano por las olas de calor, independientemente de la temperatura.

Los factores demográficos y socioeconómicos son esenciales para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el calor (insolación, agotamiento, calambres, sarpullido, deshidratación, entre otras) por las maneras en que se pueden tomar medidas tanto individuales (aire acondicionado) como gubernamentales para mitigar esta problemática.

Téngase en cuenta que la mayoría de análisis de efectos calor a nivel mundial se basan en indicadores que consideran únicamente la exposición. Sin embargo, el riesgo asociado al calor en las ciudades va más allá de los extremos climáticos y está mediado por las vulnerabilidades sociales y las capacidades de la infraestructura, que determinan cómo las poblaciones experimentan y responden al calor.

Así, por ejemplo, hay poblaciones menos damnificadas en caso de tener mayores zonas verdes, que cubren los rayos del sol, o tener mejor infraestructura para evitar el malgasto energético.

Respecto a esto, si bien la demanda de aire acondicionado está aumentando en todo el mundo, esta medida no es de acceso para todos y es una respuesta que no soluciona el verdadero problema. Si se depende en exceso de esta forma de refrigeración (que consume mucha energía), se corre el riesgo de agravar el calentamiento global en un círculo vicioso.

Con esto, la investigación concluye que para ampliar las medidas de adaptación y garantizar el confort térmico para toda la población, es necesario adoptar un enfoque más integral para proteger a las personas, priorizando soluciones como el enfriamiento pasivo y tecnologías de bajo consumo energético, como ventiladores y climatizadores evaporativos, como primer paso.

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