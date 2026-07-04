Gobernador de Cundinamarca se reunió con el presidente electo: anuncia prioridad en la región

En Barranquilla, el presidente electo Abelardo de la Espriella recibió al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey para establecer una hoja de ruta que permita trabajar por la región.

“Hemos hablado sobre las necesidades, los dolores de un departamento que tiene gran proyección, que tiene gran futuro, y que ha sido, históricamente, a pesar de su cercanía con Bogotá, abandonado por el centralismo. Así que, gobernador, llegó la hora de las regiones, llegó la hora de la provincia”, dijo De la Espriella.

Y agregó, “cuente conmigo, Cundinamarca tiene presidente con el tigre, y vamos a trabajar por ese bello departamento de gente patriota, llena de ardentía, que hace grande a este país todos los días con su trabajo. Bienvenido, gobernador”.

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Por su parte, Rey confirmó que se creará una hoja de ruta conjunta que permita el desarrollo de diferentes proyectos en el departamento.

“Presidente, Cundinamarca es su casa. Lo recibimos con los brazos abiertos. Gracias, gobernador. Y estamos listos para preparar una agenda de trabajo que nos permita seguir reivindicando a este departamento y que siga siendo uno de los primeros departamentos del país”, concluyó.