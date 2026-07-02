Abelardo De La Espriella se comprometió con sacar adelante los proyectos estratégicos de Medellín

Reunión de Abelardo de la Espriella y Federico Gutiérrez. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

El presidente electo de nuestro país, Abelardo de la Espriella, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, se reunieron en Barranquilla para acordar el desarrollo de algunos proyectos estratégicos de la ciudad durante el próximo gobierno nacional.

Compromisos del próximo gobierno nacional

Según lo dijo el mandatario electo, Abelardo de la Espriella: “Aquí estoy con mi buen amigo, el alcalde de Medellín, el gran Fico Gutiérrez; me vino a visitar y le he manifestado, como lo he hecho públicamente, que Medellín tiene presidente con el Tigre. Vamos a priorizar los temas que son importantes para Medellín, querido alcalde, porque Medellín es una ciudad que merece todo nuestro apoyo, toda nuestra atención, y vamos a recuperar el tiempo perdido que han tenido ustedes con este gobierno que nunca los volteó a ver”.

Importancia para Medellín

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el trabajo articulado que viene para la ejecución y avance de los proyectos que son estratégicos para la ciudad.

Explicó el mandatario distrital que durante el encuentro se abordaron temas prioritarios como el fortalecimiento de la seguridad, el avance del Metro de la 80, la construcción del Metrocable de San Antonio de Prado y la recuperación del sistema de salud.

En su encuentro, Federico Gutiérrez le manifestó al alcalde electo que “el 7 de agosto cesa la horrible noche para Colombia, para todas las regiones, muy ilusionados en que todo va a salir muy bien. Hemos hablado de temas de seguridad, obras de infraestructura como el Metro de la 80, Metrocable de San Antonio de Prado, el tema de salud; hay que recuperar la salud que la destruyó el Gobierno Petro y tenemos que seguir trabajando juntos”.

En este encuentro, centraron el diálogo en la importancia de priorizar los proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo de la ciudad y de las regiones.

Agregó el alcalde: “Estamos muy ilusionados en Medellín, en Antioquia y los demás departamentos. De nuevo, felicitaciones por este triunfo; es una hazaña haberle ganado además a la corrupción del gobierno Petro, al voto fusil, y vamos a trabajar juntos. Cuente con nosotros también desde Medellín”.

Trabajo conjunto

Durante la reunión, el presidente electo destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta para sacar adelante los proyectos que impactan la calidad de vida de la gente.

Abelardo de la Espriella concluyó: “Vamos a hacer una llave con Fico como nunca antes se ha visto. Medellín tiene presidente con el Tigre; hoy más que nunca estamos firmes por la patria y firmes por Medellín”.

Al final del encuentro, tanto el presidente electo como el mandatario local coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre el Gobierno nacional y los territorios para recuperar las regiones.

Para ambos se requiere impulsar la inversión y ejecutar obras que contribuyan al desarrollo, la competitividad y el bienestar de los colombianos.

Se espera que, bajo las nuevas relaciones entre el gobierno nacional y el gobierno distrital, se puedan ejecutar proyectos adicionales como la finalización del Túnel del Toyo y los nuevos proyectos de infraestructura que tiene la región, que requieren la inversión del gobierno nacional.