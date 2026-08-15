Seis mineros murieron tras quedar atrapados en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá

Colombia

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca confirmó este viernes 14 de agosto el cierre de las labores de búsqueda y rescate en la mina El Porvenir 1, ubicada en el municipio de Cucunubá, luego de que los organismos de socorro localizaran sin vida a las seis personas que permanecían atrapadas en el yacimiento.

Las víctimas fueron identificadas como:

Duván Ferney Rodríguez.

Cristian de Jesús Contreras Latorre.

Sebastián Contreras Latorre.

Eduard Alexander Díaz.

Yerson Mauricio Rojas.

Jhon Mario Triviño Serna.

La Delegación Departamental de Bomberos expresó sus condolencias a las familias, allegados y a la comunidad de Cucunubá por la tragedia.

¿Qué se sabe sobre la mina?

De acuerdo con el comunicado oficial, desde que fue reportada la emergencia se activó la cadena de llamado y se desplegaron unidades del Cuerpo Oficial y Voluntario de Bomberos de la jurisdicción, en coordinación con Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

Las autoridades señalaron que el predio minero hace parte de un Área de Reserva Especial en proceso de formalización.

Además, la Agencia Nacional de Minería había realizado previamente una visita de fiscalización en la que, según el reporte, fueron identificados hallazgos relacionados con las condiciones de seguridad. Como consecuencia, se había ordenado la suspensión inmediata de las actividades y establecido un plan de mejoramiento.

ANM investigará por qué continuaban las labores

La Delegación Departamental de Bomberos indicó que corresponderá a la ANM y a las demás autoridades competentes determinar las circunstancias en las que se continuaban realizando actividades de extracción pese a la medida administrativa de suspensión.

El comunicado no atribuye responsabilidades individuales por la tragedia y señala que serán las investigaciones oficiales las que permitan establecer las causas de la emergencia y las condiciones en las que operaba el yacimiento.

Mientras avanzan las actuaciones institucionales, el equipo psicosocial de la Secretaría de Minas, Energía y Gas de Cundinamarca y las Unidades de Gestión del Riesgo permanecen en el territorio para brindar acompañamiento profesional a los familiares de las víctimas.