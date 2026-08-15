IDU verifica puentes de Bogotá tras el sismo y descarta daños estructurales hasta ahora

Colombia

Luego del sismo registrado el pasado lunes 10 de agosto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) activó un plan de verificación estructural de los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad, siguiendo la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán.

El objetivo es revisar un total de 233 puentes para identificar posibles afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico. Las inspecciones están a cargo de un equipo de ingenieros civiles especializados en estructuras.

“Desde el lunes, el día que ocurrió la tragedia en Colombia, el Instituto de Desarrollo Urbano, por instrucción del señor alcalde (Carlos Fernando Galán), activó todos los protocolos de inspección de seguridad en la infraestructura del IDU. Nuestra meta es llegar a 233 puentes revisados. Los puentes que hemos verificado no han presentado ningún daño estructural”, aseguró Orlando Molano, director del IDU.

Las verificaciones se han realizado en algunos de los principales corredores viales de Bogotá, entre ellos:

Avenida 68: 11 puentes vehiculares.

Avenida Boyacá: 8 puentes vehiculares.

Autopista Norte: 6 puentes vehiculares.

Carrera 30: 16 puentes vehiculares y 23 peatonales.

Autopista Sur: 9 puentes vehiculares y 11 peatonales.

Autopista Sur con avenida Bosa: puente vehicular en construcción.

Durante los recorridos también fueron inspeccionados los puentes de la Autopista Sur con avenida Villavicencio, los de Matatigres, ubicados en la diagonal 40 sur con carrera 33, y los de la Autopista Norte en las calles 116 y 134.

¿Qué revisan los ingenieros?

La inspección consiste principalmente en una evaluación visual de diferentes elementos que pueden evidenciar afectaciones en la estructura. Entre los aspectos revisados están:

La alineación de las vigas.

El estado del tablero y de los apoyos de neopreno.

El funcionamiento de las juntas de dilatación.

Posibles asentamientos o hundimientos en las pilas.

La presencia de grietas que puedan comprometer la estabilidad.

Las conexiones de los elementos metálicos.

Continuarán las inspecciones en otros corredores

El IDU informó que durante los próximos días continuará con las verificaciones en la carrera 30, las calles 80 y 26, y las avenidas Las Américas y Primero de Mayo.

Uno de los puntos revisados fue el puente vehicular que actualmente se encuentra en construcción en la Autopista Sur con avenida Bosa. La obra registra un avance superior al 47%.

“El proyecto del puente de la AutoSur con av. Bosa ya supera el 47 %. Aquí tenemos torres que soportan un peso de más de 100 toneladas, estas torres, efectivamente están ancladas a placas de concreto, así que estamos tranquilos”, señaló Molano.

El funcionario agregó que las 29 vigas instaladas en el proyecto no registraron desplazamientos tras el sismo.

“Son 29 vigas que en este momento están izadas, muchas de ellas ya están aseguradas con sus cabezales de concreto, ninguna de las vigas sufrió desplazamiento en este proyecto”, concluyó el director del IDU.