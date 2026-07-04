Crecientes de ríos afectan las vías del municipio de Guayabetal en Cundinamarca

El alcalde de Guayabetal, Cundinamarca, Simón Mejía confirmó que debido a las crecientes de ríos y quebradas, las vías rurales del municipio resultaron afectadas. Los habitantes de la zona deben recorrer más de 20 kilómetros por una vía alterna para poder llegar al casco urbano.

“La creciente súbita de la quebrada San Marcos, la cual ha acumulado material en la parte baja y genera el represamiento del río Blanco, una situación inesperada, pues, la noche anterior, la cantidad de derrumbes y crecientes que traía la quebrada San Marcos hicieron que el día de hoy estuviera completamente tapada esta zona, y sobre todo que que estuviera en riesgo la calzada, la vía existente acá”, confirmó el alcalde.

Entretanto, el mandatario municipal le pidió a la comunidad trasladarse por el sector de Tunque - Las Mesas “para evitar que exista probabilidad de riesgo para los vehículos y para las personas que se movilizan por este sector”.

Finalmente, Mejía confirmó que en las próximas horas se llevaran acabo una serie de reuniones con ingenieros de la Gobernación de Cundinamarca para establecer las posibles soluciones a esta problemática.

“Estaremos acá hablando con los ingenieros, hablando con la comunidad para que todos expliquemos cuál es la situación y podamos llegar a un proceso y que la Gobernación pueda extendernos las ayudas necesarias para la recuperación de esta vía tan importante para las 5 veredas de la parte alta”, concluyó.