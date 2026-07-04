¡Arrancan octavos de final de Mundial 2026! Agéndese con partidos de HOY 4 de julio: hora Colombia

Este sábado, 4 de julio, inicia fase de octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde ya se comienzan a sembrar las llave con los equipos más fuertes en la competencia.

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Para esta fecha jugarán los primeros cuadros clasificados, dentro de ellos una anfitriona y una de las selecciones favoritas para quedarse con la Copa del Mundo de la FIFA.

Por esta razón, en Caracol Radio le contamos todos los detalles que debe saber de los partidos de esta jornada, además de qué hora serán en Colombia y cómo verlos EN VIVO.

¿Cuáles son los partidos de octavos de este Mundial 2026?

Pues bien, solo serán dos encuentros los que abrirán los octavos de final del Mundial 2026. Le contamos todos los detalles.

Canadá vs. Marruecos

Pues bien, el partido entre una de las anfitrionas del Mundial, Canadá, será en el NRG Stadium de Houston, en Estados Unidos, y se jugará a las 12:00 del mediodía.

Canadá llegó a esta fase, al igual que Marruecos, de forma agónica.

Los primeros eliminaron a Sudáfrica con un gol al último minuto en la llave de 16avos. La segunda debió ir hasta los penales, en donde eliminó a nada más, y nada menos, que la Selección de Países Bajos.

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Paraguay vs. Francia

Por otro lado, la jornada la cerrarán las selecciones de Paraguay y Francia.

Los sudamericanos dieron un golpe sobre la mesa y tras desperdiciar dos ‘matchpoints’, en el tercero eliminaron a la poderosa, y favorita en este Mundial, Selección de Alemania desde la tanda de los penales.

Francia, por su parte, eliminó a la Suecia de Gyokeres de forma contundente tras derrotarlos 3-0 con una gran actuación de la ofensiva ‘gala’: Mbappé, Barcolá y Olise fueron los protagonistas de los 90 minutos.

Este partido se jugará en el estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia, en Estados Unidos, a las 4:00 de la tarde, hora Colombia.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos de este sábado, 4 de julio, del Mundial 2026?

Para ver los dos partidos del arranque de los octavos de final del Mundial 2026 de este 14 de junio, lo podrá hacer por las señales de DirecTV, Disney +, RCN, Caracol TV y Win Sports.

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Si lo prefiere, también puede seguir la narración de los partidos por la señal de Caracol Radio en el ‘Fenómeno del Fútbol’, o el minuto a minuto por la página web de este medio en la sección de deportes.

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