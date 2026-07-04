Anuncian actuaciones administrativas por fallas que impidieron la operación de TransMicable

Transmicable de San Cristóbal ya tiene fecha de entrega: número de estaciones y ubicación

Luego de un día sin la operación de TransMicable, la empresa TransMilenio anunció que inició las actuaciones “contempladas en el contrato para dar apertura al procedimiento administrativo correspondiente, con el fin de establecer las responsabilidades y determinar el alcance de la afectación en la prestación del servicio a los usuarios”.

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Así mismo, aseguraron que, tan pronto se conoció que no iniciaría operación, con el apoyo del concesionario SUMA, “se reforzó la oferta de transporte mediante la disposición de buses adicionales tipo padrón para los servicios HK646, HA610, HB631 y T11. De igual manera, las rutas 624 y HK627 prestaron servicio adicional durante la hora pico. Estos servicios iniciaron su recorrido en el Portal Tunal y operaron hasta sus respectivos destinos”.

Adicionalmente, se activó el refuerzo operacional de los servicios 624, P39, HK646, HD627, HB631 y 6-4 Paraíso. Así mismo, la ruta HH632 amplió su recorrido hasta Vista Hermosa.

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Por ahora, TransMicable no presentará servicio hasta que no se garantice la seguridad total de los usuarios.