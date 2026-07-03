Capturan a pareja que habría usado a su hija menor de edad para contenido sexual en Bogotá

En las últimas horas, las autoridades capturaron en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, a una pareja extranjera que estarían vinculados a una red de explotación sexual infantil internacional que funcionaba a través de plataformas digitales.

Cooperación internacional para el operativo

El procedimiento fue realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Embajada de Australia en Colombia, en una diligencia de allanamiento desarrollada en la vivienda de la pareja.

Las autoridades señalaron que la investigación permitió establecer una conexión internacional con Australia.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad se facilitó la articulación entre las entidades involucradas en el caso.

Según la investigación, que comenzó en abril de 2026, los capturados habrían utilizado plataformas de transmisión en vivo, sitios de contenido para adultos y canales de mensajería para distribuir material relacionado con la explotación sexual de su hija menor de edad, quien era víctima desde septiembre de 2022.

Durante las diligencias judiciales fueron incautados dispositivos electrónicos que ahora son objeto de análisis forense. De acuerdo con los investigadores, la información hallada permitiría identificar otros posibles integrantes de la red en diferentes ciudades.

¿Qué pasó con la menor?

La menor afectada se encuentra bajo la atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos, mientras avanzan las actuaciones judiciales de sus padres.

La Fiscalía continúa recopilando elementos probatorios para esclarecer el alcance de la estructura investigada y determinar la posible responsabilidad de otras personas vinculadas a estos hechos.