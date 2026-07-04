Capturan a hombre que se hacía pasar por funcionario de una empresa de servicios públicos para robar

En una reacción, uniformados del CAI Teusaquillo capturaron en flagrancia a un hombre de 38 años que se hacía pasar por funcionario de una empresa de servicios públicos, presuntamente con el propósito de ingresar a establecimientos comerciales para cometer robos.

Habitantes del sector alertaron a la línea 123 sobre la presencia de un ciudadano en la carrera 24, a quien, al parecer, reconocieron por haber utilizado esta misma modalidad delictiva en días anteriores. Según la información, presuntamente utilizaba un agente químico irritante para intimidar a sus víctimas y cometer los robos.

Al atender el requerimiento, la zona de atención ubicó al sospechoso al interior de un establecimiento comercial, donde manifestó que realizaría una supuesta revisión técnica. Durante el registro a persona, hallaron un bolso con herramientas y prendas con el logotipo de una entidad prestadora de servicios.

Tras verificar la información con personal autorizado de la compañía, se confirmó que el hombre no tenía ningún vínculo laboral con la empresa. De igual forma, unidades de Tránsito y Transporte inmovilizaron la motocicleta en la que se transportaba, la cual tenía un mecanismo retráctil que permitía ocultar la placa para evadir la identificación y los controles.

De forma inmediata, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. Además, esta persona, cuenta con múltiples antecedentes por el delito de hurto agravado.