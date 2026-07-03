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03 jul 2026 Actualizado 12:03

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Suspendido el servicio de Transmicable en Bogotá por fallas operativas

TransMilenio refuerza las rutas zonales en Ciudad Bolívar como plan de contingencia

Manifestantes bloquean la estación de TransMicable Juan Pablo II en Ciudad Bolívar: Foto: Caracol Radio.

Manifestantes bloquean la estación de TransMicable Juan Pablo II en Ciudad Bolívar: Foto: Caracol Radio.

Manifestantes bloquean la estación de TransMicable Juan Pablo II en Ciudad Bolívar: Foto: Caracol Radio.
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Desde las 4:30 de la mañana de este viernes 3 de julio, Transmilenio reportó fallas operativas en el servicio de Transmicable por lo que no está funcionando.

Esto ha afectado la movilidad de cientos de personas que usan este medio de transporte en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

El equipo técnico de La Rolita, que es el operador de Transmicable , se encuentra trabajando para restablecer el servicio lo más pronto posible.

Debido a esta contingencia, que ha afectado la zona de influencia de TransMicable, se refuerzan las siguientes rutas zonales: 624, P39, HK646, HD627, HB631, 6-4 Paraíso. Así mismo, se realiza la extensión de la ruta HH632 hasta Vista Hermosa.

Mientras se resuelve este problema operativo, los servicios troncales y zonales funcionan con normalidad, sin ningún contratiempo.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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