Listo el 11 titular de la Selección Colombia para enfrentar a Ghana por 16avos del Mundial 2026

Camerino de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images. / Carmen Mandato - FIFA

La Selección Colombia, por medio de sus redes sociales, hizo oficial el once titular con el que este viernes, 3 de julio, enfrentará al combinado nacional de Ghana en partido válido por los 16avos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Cabe recordar que el partido pasado, contra Portugal, Néstor Lorenzo optó por darle descanso a sus dos laterales titulares y jugó con Santiago Arias y Deiver Machado en el partido en el que la ‘Tricolor’ le sacó un punto al combinado luso de Cristiano Ronaldo.

¿Cómo llega la Selección Colombia a su partido de 16avos del Mundial 2026 contra Ghana?

Pues bien, Colombia se quedó con el primer puesto del grupo K con 7 puntos, por encima de la Selección de Portugal.

En la fase de grupos derrotó a Uzbekistán (3-1), a la República Democrática del Congo (1-0) y empató contra Portugal (0-0), lo que le valió para quedarse con la primera plaza.

¿Y cómo llega Ghana?

Ghana, por su parte, clasificó como uno de los mejores terceros del Mundial 2026. Quedó tercero en el grupo L por debajo de Inglaterra y Croacia.

Las ‘Estrellas Negras’ ganaron 1-0 contra Panamá, empataron 0-0 contra Inglaterra y perdieron 2-1 contra Croacia.

Ahora, cabe recordar que para el ganador de este partido ya hay rival en los octavos de final, la Selección de Suiza, que este jueves derrotó al combinado nacional de Argelia por 2-0.

¿A qué hora juega la Selección Colombia contra Ghana?

Colombia enfrentará a Ghana a las 8:30 de la noche, hora de nuestro país, y el partido se jugará en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, en Estados Unidos.

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Así las cosas, sudamericanos y africanos se verán las caras para definir el último clasificado a octavos de final. Conozca la titular de Colombia.

Así formará la Selección Colombia para enfrentar a Ghana por 16avos

Así las cosas, en Caracol Radio le contamos cómo formará el 11 titular de la Selección Colombia para enfrentarse a la Selección de Ghana:

Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Córdoba

¿Cómo ver EN VIVO el partido Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Par ver este duelo entre Colombia y Ghana por los 16avos del Mundial 20926, usted lo puede hacer por medio de las señales de DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.

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Si lo prefiere, lo puede escuchar por la transmisión del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio o seguir el minuto a minuto EN VIVO en la página web de este mismo medio.

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