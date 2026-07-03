🔴EN VIVO Argentina vs. Cabo Verde: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

Argentina afronta los octavos de final de la Copa Mundial 2026 con la confianza de haber firmado una fase de grupos impecable. La selección dirigida por Lionel Scaloni ganó sus tres partidos, cerrando la primera ronda con un triunfo 3-1 sobre Jordania y extendiendo a diez su racha de victorias consecutivas. La Albiceleste, vigente campeona del mundo, buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título, aunque sabe que en las rondas de eliminación directa cualquier error puede costar la clasificación.

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Enfrente estará la gran sorpresa del campeonato. Cabo Verde logró una histórica clasificación tras superar invicta un grupo muy exigente conformado por España, Uruguay y Arabia Saudita, acumulando tres empates que le bastaron para avanzar. Los ‘Blue Sharks’ se convirtieron en el primer debutante que alcanza los octavos de final de un Mundial desde Eslovaquia en 2010 y en el primer seleccionado africano en conseguirlo desde Ghana en 2006, consolidándose como una de las revelaciones de la competencia.

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El duelo enfrentará la experiencia y jerarquía de Argentina contra el orden defensivo y la resiliencia de Cabo Verde. Sobre el papel, la Albiceleste parte como favorita para avanzar a los cuartos de final, pero el conjunto africano ya ha demostrado que puede competir de igual a igual frente a selecciones de primer nivel y buscará dar otro golpe histórico en el Mundial 2026.

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