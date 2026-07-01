Confirmado el árbitro para el Colombia vs Ghana por los dieciseisavos del Mundial 2026

La FIFA confirmó las autoridades arbitrales para el compromiso entre Colombia y Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ya tiene definida la terna encargada de impartir justicia en uno de los cruces más importantes para ambas selecciones en su camino hacia los cuartos de final.

El árbitro principal será el francés Clément Turpin , uno de los jueces con mayor experiencia dentro del fútbol europeo e internacional. Estará acompañado por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pagès como asistentes, mientras que el español Alejandro Hernández ejercerá como cuarto árbitro y José Enrique Naranjo será el quinto oficial.

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Una designación de experiencia para un duelo decisivo

La elección de la FIFA no pasó desapercibida. Clément Turpin es considerado uno de los árbitros más prestigiosos del continente europeo y desde hace varios años integra el grupo élite de la UEFA, siendo habitual en compromisos de alta exigencia como la Champions League y la Eurocopa.

Su estilo de arbitraje se caracteriza por mantener un diálogo constante con los futbolistas, además de una aplicación firme del reglamento cuando el desarrollo del partido lo exige. Esa combinación de experiencia y manejo disciplinario fue uno de los aspectos que la FIFA tuvo en cuenta para asignarle un encuentro de eliminación directa.

El compromiso entre Colombia y Ghana tendrá un alto nivel de tensión, ya que el ganador asegurará su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, mientras que el perdedor quedará eliminado del torneo.

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La terna arbitral para Colombia vs Ghana

Las autoridades confirmadas por la FIFA para este encuentro son:

Árbitro principal: Clément Turpin (Francia).

Asistente 1: Nicolas Danos (Francia).

Asistente 2: Benjamin Pagès (Francia).

Cuarto árbitro: Alejandro Hernández (España).

Quinto árbitro: José Enrique Naranjo (España).

El partido se disputará en el Arrowhead Stadium, escenario con capacidad para más de 76.000 espectadores y uno de los recintos más imponentes del campeonato.

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Los partidos que ha dirigido en el Mundial 2026

Hasta el momento, Clément Turpin ha estado presente en dos encuentros del Mundial 2026 antes de esta designación para el duelo entre Colombia y Ghana.

Sus actuaciones fueron en:

Inglaterra vs. Croacia (fase de grupos).

Paraguay vs. Australia (fase de grupos).

El compromiso entre Colombia y Ghana será su tercer partido en esta edición de la Copa del Mundo y el primero correspondiente a una fase de eliminación directa.

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Un árbitro con un recuerdo especial para Sudamérica

Más allá de su recorrido en el fútbol europeo, Clément Turpin también es recordado en Sudamérica por haber dirigido uno de los partidos más importantes de la historia reciente de la región.

El árbitro francés fue el encargado de impartir justicia en el repechaje rumbo al Mundial de Rusia 2018, cuando Perú derrotó 2-0 a Nueva Zelanda en Lima y consiguió el ansiado regreso a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia.

Ahora, el experimentado colegiado volverá a estar en el centro de la atención, esta vez con la responsabilidad de conducir un partido de máxima exigencia entre Colombia y Ghana, donde cada decisión arbitral podría resultar determinante en la lucha por un cupo entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026.