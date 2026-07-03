Las palabras de Cafú sobre Daniel Muñoz que ilusionan a Colombia en el Mundial 2026: Esto dijo

Daniel Muñoz sigue brillando en la Copa Mundial 2026 y sus actuaciones ya reciben reconocimiento de leyendas del fútbol. El lateral antioqueño, que suma dos goles en tres partidos con la Selección Colombia, fue elogiado por el histórico brasileño Cafú, quien destacó su aporte ofensivo y aseguró que su estilo de juego le recuerda al que lo convirtió en uno de los mejores laterales de todos los tiempos.

Esto dijo el astro brasileño

El defensor colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En la presente Copa del Mundo ha disputado los tres encuentros de la fase de grupos, marcando dos goles claves para la clasificación de la Tricolor a los dieciseisavos de final. Además, ya completa 49 partidos y cinco goles con la camiseta de la Selección Colombia.

Durante una entrevista con Jugá por Acá, el campeón del mundo con Brasil no ocultó su admiración por el rendimiento del jugador colombiano.

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“Me gusta mucho el lateral de Colombia que se ha destacado mucho. El lateral de México también se ha destacado, y Hakimi es un lateral que hoy va a la línea de fondo, centra, hace goles. Son laterales que tienen una semejanza muy grande conmigo”, afirmó Cafú.

El exfutbolista también resaltó la importancia de que un lateral tenga protagonismo en ataque y célebre goles, algo que ha caracterizado a Daniel Muñoz durante el Mundial.

“Hace mucho tiempo dije que las selecciones sudamericanas iban a dar mucho trabajo en esta Copa del Mundo porque son selecciones muy fuertes y muy bien entrenadas. Cuando veo un lateral que llega hasta la línea de fondo, ataca sin balón, remata al arco y hace goles, soy muy feliz con eso”, expresó.

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Finalmente, Cafú también dedicó palabras de elogio al trabajo colectivo de la Selección Colombia y al proceso liderado por Néstor Lorenzo.

“Colombia es una selección muy consciente, una selección que experimenta, una selección que sabe lo que quiere y sabe jugar. Ya lo demostró en estos últimos partidos y esperamos que pueda llegar lo más lejos posible en este Mundial”.