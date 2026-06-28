¡Colombia empata con Portugal y lidera el Grupo K del Mundial 2026! Vea acá la tabla de posiciones

Duelo del Mundial 2026 entre la Selección Colombia y Portugal en Miami. (Photo by Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

¡La Selección Colombia ya definió su futuro en el Mundial 2026! Este sábado 27 de junio, el cuadro nacional terminó como líder del Grupo K, luego de empatar a cero (0-0) con Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO DE COLOMBIA VS PORTUGAL QUE DEFINIÓ EL GRUPO K DEL MUNDIAL 2026

Fue un primer tiempo sumamente igualado en el que ambos equipos tuvieron opciones clarísimas de cara a portería, pero tanto Camilo Vargas en la Tricolor como Diogo Costa en el combinado luso respondieron a la perfección para mantener su portería en ceros.

De cara al complemento, la intensidad del cuadro nacional se mantuvo y logró por varios pasajes maniatar a su rival. Incluso en el tiempo de reposición tuvo el triunfo con un certero cabezazo de Dávinson Sánchez, pero desde el VAR invalidaron la acción por un milimétrico fuera de lugar.

Al final fue igualdad a cero, que le permite a la Tricolor quedarse puntera del Grupo K con 7 puntos e invicta. Así pues, se enfrentará con Ghana en los dieciseisavos de final.

Congo 3-1 Uzbekistán

En simultáneo, la República Democrática del Congo y Uzbekistán pusieron en disputa el tercer lugar del grupo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Los asiáticos se encargaron de dar la sorpresa a los 10 minutos, cuando Eldor Shomurodov encontró salido al arquero rivaly definió por encima suyo. Aunque el Congo emparejó casi que al instante por intermedio de Mbuku, desde el VAR se invalidó la acción.

En la segunda mitad, el Congo se despachó. Yoane Wissa emparejó la historia a los 68 minutos desde el punto penal, el recién ingresado Fiston Mayele amplió diferencias y el mismo Wissa selló su doblete para darle al cuadro africano el triunfo y la clasificación como una de los mejores terceros.

Tabla de posiciones del Grupo K en el Mundial 2026