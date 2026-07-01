Herman Bayona vuelve al Fomag: fue reintegrado tras salida del presidente de la Fiduprevisora

Herman Bayona vuele al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), tras la salida de Diego Salcedo como presidente de la Fiduprevisora, quien le había pedido la renuncia hace unas semanas.

La Fiduprevisora señaló que con esto “busca blindar el modelo de salud de las maestras y los maestros del país, así como el manejo transparente de los recursos que lo sostienen y, finalmente, adelantar un empalme adecuado con el gobierno entrante”.

(En contexto: Herman Bayona sale de la Vicepresidencia de Fomag: presidente de Fiduprevisora le pidió la renuncia)

En la comunicación de la Fiduprevisora anunciaron que la presidenta (e) de Fiduprevisora S.A., Rosa Dory Chaparro, y el vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona, hicieron un llamado a la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia Nacional de Salud, las veedurías ciudadanas, Fecode y todas sus filiales a acompañar los procesos que se vienen adelantando.

Asimismo, se refirieron a las polémicas contrataciones que se han tratado de realizar en la entidad señalando que son determinantes como el cambio de la plataforma tecnológica HORUS, la asignación de inmuebles para el funcionamiento de las sedes por parte de la SAE, el estudio de la UPCM, la contratación de la red, entre otros, “necesarios para el correcto funcionamiento del modelo contemplado en el Acuerdo 03 de 2024″.

Al respecto, Bayona Abello aseveró que todos estos procesos están debidamente justificados y se vienen adelantando con total transparencia y responsabilidad en beneficio de la estabilidad del modelo y del bienestar de las maestras y los maestros del país.

(Además: Declaran insubsistente a Diego Salcedo, presidente de la Fiduprevisora)

Hay que recordar que el 26 de junio declararon la insubsistencia de Diego Salcedo como presidente de la Fiduprevisora, y dejaron como encargada a la jefe de la oficina asesora del Ministerio de Hacienda, Rosa Dory Chaparro.

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