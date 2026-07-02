“Hay que recortar gasto, deberíamos volver a 13 ministerios”: MinHacienda designado Miguel Gómez

El sueño de Miguel Gómez Martínez era ser ministro y hoy lo está logrando. El presidente electo Abelardo de La Espriella lo designó para liderar el Ministerio de Hacienda para buscar el crecimiento del país y resolver la crisis fiscal.

En entrevista con 6 AM W de Caracol Radio expresó que una de sus grandes preocupaciones en lo que ha visto hasta el momento es la contratación desbordada y el gasto del Estado, por lo que anunció que el primer decreto será de congelamiento del gasto, y a ello le seguirán reducir ministerios.

Solo en mayo, la contratación que registró el Dane, es que en mayo firmaron más de 400.000 contratos.

“En el tema de contratación, sobre todo de contratación de temporales, se han cometido todos los excesos posibles, eso es bastante evidente”, explicó.

A ello agregó que han escuchado que “siguen contratando, gastando, tratando de comprometer todos los recursos, a pesar de que ellos mismos sacaron un decreto en el cual se congelaba el gasto”.

Por tanto, aseveró que “la situación sigue desbordada. El gobierno parece que no tiene límites en su capacidad de gasto, y eso es muy preocupante”.

Según las cifras del Ministerio de Hacienda y que explicó el MinHacienda designado, “entre enero y abril, en promedio, el Estado se gastó 40 billones de pesos mensuales, y recibió, durante ese mismo período, 28 billones de pesos mensuales. Imagínese una familia que recibe 28 y gasta 40, pues quiere decir que tiene un déficit mensual de 12”.

Ante este panorama, el jefe de la cartera designado aseguró que buscarán un recorte por alrededor de 60 billones de pesos pues no hay cómo financiar los 19 ministerios que hay actualmente.

“¿Fusionar ministerios?, los ministerios fueron creados por ley, por lo tanto, esa no es una decisión que se pueda tomar desde el poder ejecutivo, se necesitan leyes para para poder hacer esas funciones. Yo sí creo que es evidente, es absolutamente evidente que Colombia no tiene cómo financiar 19 ministerios”, explicó.

A ello agregó: “sí vamos a reducir misterios, yo no me puedo comprometer en cuántos” (...) deberíamos volver por lo menos a lo que teníamos antes, que era 13 ministerios, teníamos 13 y ya era grande”.

De este modo, el jefe de la cartera aseveró que “los colombianos tuvieron 4 años de parranda, y ahora, pues, viene el guayabo, y yo, lamentablemente, soy el el ministro del guayabo”.