Congresista le propuso al Pacto Histórico un “gabinete en la sombra” para vigilar al nuevo gobierno. Martha Alfonso | Foto: Cámara de Representantes

La representante a la Cámara de la coalición Pacto Histórico-Alianza Verde, Martha Alfonso, propuso crear un gabinete alterno al del nuevo gobierno para ejercer control político.

En diálogo con Caracol Radio, la congresista explicó que esta figura existe en otros países con el fin de fortalecer la oposición.

“Ese es un mecanismo que tienen varios parlamentos del mundo, como el del Reino Unido, que lo tiene formalmente como una herramienta legal de la oposición, pero también se hace como un ejercicio más político en otros países como Francia”, dijo.

¿Cómo funcionaría el “gabinete en la sombra”?

En cuanto a su operación, la congresista propuso conformar un equipo de altas calidades técnicas para analizar las políticas que implementen los ministros del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

“Este gabinete paralelo, ese ‘gabinete en la sombra’, termina produciendo información muy importante para hacer contrapeso de poderes a quienes están definiendo la política nacional y, además de eso, permite definir rápidamente mecanismos de iniciativa legislativa, proyectos de ley o de control político, o de información a la ciudadanía”, señaló.

Sin embargo, aclaró que este equipo no tendría alguna responsabilidad administrativa o financiera.

¿Cómo se conformaría el equipo?

A propósito, la representante propuso que la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República contrate el equipo a través de las unidades de trabajo legislativo dispuestas para los legisladores.

“El Pacto Histórico, como bancada, debería disponer de entre todos sus senadores y representantes a la Cámara ese equipo técnico. Lo contrata un senador o un representante a la Cámara del Pacto, pero se dispone para un equipo colectivo de toda la bancada que permita hacer ese ejercicio de ‘gabinete en la sombra’”, dijo.

Y agregó que habría un “ministro en la sombra” para cada cartera.

“Sugiero que sea de sus UTL para que ese equipo esté tiempo completo dedicado a su ejercicio de control político al gobierno de Abelardo de la Espriella”, indicó.

La propuesta, inicialmente, fue impulsada por León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, y también tuvo acogida por parte del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.