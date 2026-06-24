Pizarro dice que funcionario de UTL asistió a reunión con alias Boyaco Sinaloa sin su conocimiento

La senadora María José Pizarro se refirió a la presencia de un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, en la polémica reunión entre el director de la DNI y un narco confeso.

A través de un comunicado, Pizarro aseguró que el funcionario asistió a dicha reunión “sin su conocimiento ni autorización”.

“Como lo manifesté el pasado 11 de junio a través de mi cuenta en X, el integrante de mi UTL asistió a dicha reunión sin mi conocimiento ni autorización. Los detalles de su desarrollo, informados públicamente los he conocido de manera posterior, a través de las revelaciones periodísticas”, dice el comunicado

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La senadora también aseguró que el encuentro estaría relacionado con información de inteligencia sobre posibles riesgos para la vida y la seguridad del presidente de la República.

“Las verificaciones realizadas indican que dicho encuentro se llevó a cabo con conocimiento y autorización de la Dirección Nacional de Inteligencia y que estaría relacionado con información de inteligencia sobre posibles riesgos para la vida y la seguridad del presidente de la República”, agregó.

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Finalmente, Pizarro señaló que, tras conocer la información periodística, procederá a hacer las verificaciones correspondientes con su equipo de trabajo.

Por su parte, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, niega que haya habido alguna irregularidad en la reunión sostenida entre él, el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, Ferney Rincón, alias ‘Boyaco Sinaloa’, y el miembro de la UTL de la senadora Pizarro.

Según explicó, el acercamiento hacía parte de las labores de entendimiento de economías ilícitas, particularmente del narcotráfico, y estaba relacionado con el trabajo adelantado contra la denominada Junta del Narcotráfico, considerada un objetivo común de las agencias de inteligencia del país.

“La actividad se realizó a manera de entrevista y se encuentra debidamente trazada en una misión de trabajo elaborada al interior de la Dirección de Contrainteligencia de Estado de la DNI, cumpliendo con el artículo 4 de la ley, que establece los fines y límites de las actividades de inteligencia”, señaló Lemus.