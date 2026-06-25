Banco Agrario remata casas y lotes desde $22 millones: así puede consultar las ofertas

El Banco Agrario anunció nuevas oportunidades para que los colombianos puedan adquirir viviendas, lotes y predios rurales a precios inferiores a los del mercado mediante los remates judiciales que administra la entidad.

La entidad financiera estatal, constituida como sociedad de economía mixta y enfocada en impulsar el desarrollo rural, agrícola y pecuario del país, puso a disposición varios inmuebles que llegaron a su administración como resultado de procesos judiciales.

Entre las propiedades disponibles se encuentran casas, lotes urbanos y predios rurales ubicados en diferentes regiones del país, algunos con posturas iniciales desde los 22 millones de pesos.

¿Cómo consultar los remates del Banco Agrario?

Las personas interesadas en participar en los remates judiciales pueden consultar toda la información a través de la página web oficial del Banco Agrario, en la sección de remates judiciales.

En este espacio se publica información detallada sobre cada inmueble, incluyendo:

Fecha del remate.

Avalúo comercial.

Valor de la postura inicial.

Ubicación del bien.

Descripción del inmueble.

Datos del proceso judicial.

La entidad recomienda revisar cuidadosamente las condiciones de cada proceso antes de presentar una oferta.

Remates del Banco Agrario

Terreno en Yacopí, Cundinamarca, desde $22 millones

Uno de los inmuebles disponibles corresponde a un predio rural ubicado en el municipio de Yacopí, Cundinamarca.

Fecha de remate: 8 de julio de 2026.

Avalúo: $32.092.500.

Postura inicial: $22.464.750.

Se trata del predio rural denominado La Recompensa, ubicado en la vereda Guadalito, identificado con matrícula inmobiliaria No. 167-22289.

Este terreno se convierte en una de las opciones más económicas dentro de los remates judiciales actualmente publicados por el Banco Agrario.

Casa lote en Patía, Cauca

Otra de las propiedades disponibles es una casa lote urbano ubicada en el municipio de El Bordo, Patía, en el departamento del Cauca.

Fecha de remate: 8 de julio de 2026.

Avalúo: $96.568.000.

Postura inicial: $67.597.600.

El inmueble está localizado en la Calle 8 No. 10-15, lote 99, y cuenta con matrícula inmobiliaria No. 128-19512.

¿Cómo está el precio de la vivienda en Colombia?

Mientras los remates judiciales se convierten en una alternativa para acceder a vivienda a menor costo, los precios de los inmuebles nuevos continúan aumentando en el país.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los precios de la vivienda nueva registraron una variación de 2,79 % durante el primer trimestre de 2026 frente al cuarto trimestre de 2025.

Aunque el indicador mostró una desaceleración de 0,67 puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,46 %, los valores de las viviendas mantienen una tendencia al alza.

En términos anuales, la variación promedio del precio de venta de vivienda nueva fue de 8,47 % durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Esta cifra fue inferior en 1,46 puntos porcentuales a la observada un año atrás, cuando el incremento alcanzó el 9,93 %.