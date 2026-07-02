Liam Gallagher de Oasis predice el marcador entre México e Inglaterra y Fher de Maná le responde

Previo al enfrentamiento del próximo domingo 5 de julio entre México e Inglaterra en la fase de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Liam Gallagher, vocalista de la banda británica Oasis, predijo este miércoles una goleada de los ingleses sobre el equipo mexicano.

Una predicción a la que Fher Olvera, líder de Maná, respondió contundentemente en un video diciendo:

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“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. ¡A ver, no manches! ¡Ubícate, güey! ¿5-0? ¡Cálmate! Nos vemos el domingo a ver cómo nos va, güey. No mames”, dijo Olvera, envuelto en una bandera mexicana, en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de Maná este miércoles.

La respuesta de Olvera provocó una ola de comentarios y memes en apoyo a Maná y la Selección Mexicana, que rompió una sequía de casi medio siglo en la fase eliminatoria de un Mundial al derrotar a Ecuador por 2-0 el martes en el Estadio Ciudad de México, conocido oficialmente como el Estadio Banorte.

Gallagher había predicho la victoria de Inglaterra en respuesta a un usuario de X que le preguntó por su opinión sobre la derrota de su país en la Copa del Mundo de 1986 frente a la Argentina en el Estadio Azteca.

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“Creo que le ganaremos a México 5-0”, escribió Gallagher y desató una polémica en las redes sociales.

Más tarde aclaró que “obviamente estaba bromeando” y actualizó su pronóstico a 3-0.