Dian advierte nueva modalidad de estafa a través de falsos remates de vehículos

Multa por no declarar renta en 2025: esto dice la DIAN // Caracol Radio

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) alertó a la ciudadanía por una nueva modalidad de estafa que estarían haciendo personas inescrupulosas a nombre de la institución ofreciendo supuestos remates de vehículos en Barrancabermeja.

Según menciona la misma Dian, las denuncias y pruebas muestran que los actores han “sofisticado sus métodos para aparentar legalidad”.

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De este modo, se evidenciaron las siguientes modalidades:

La creación de perfiles falsos en mapas digitales y motores de búsqueda bajo nombres como ’Oficina de remates’, utilizando fotografías y logotipos de sedes oficiales de la DIAN, así como direcciones físicas y números de WhatsApp para contactar a posibles víctimas.

Publicaciones en redes sociales, en las que se ofrecen automotores de alta gama, por valores aproximados de $50 millones, bajo la supuesta figura de “remates judiciales por insolvencia económica”.

Envío a las víctimas de supuestos contratos de compraventa que incorporan logotipos institucionales, firmados por presuntos representantes legales de empresas aparentemente constituidas, e incluyendo cláusulas atípicas como ‘PIN de entrega’ y ‘pines binarios de seguridad’.

y ‘pines binarios de seguridad’. Uso indebido de imágenes que aparentan corresponder a instalaciones de otras entidades del Estado, simulando procesos de levantamiento de prenda, autos judiciales y entregas oficiales del vehículo.

Soporte documental aparentemente legítimo, mediante licencias de tránsito, contratos y registros fotográficos manipulados, con el fin de generar mayor confianza en las víctimas.

Asimismo, la entidad reiteró que este tipo de remates de vehículos no se adelanta por medio de redes sociales, aplicaciones de mensajería, perfiles en mapas digitales, intermediarios o cuentas personales.

Mencionan que todos los trámites oficiales se gestionan exclusivamente a través del portal institucional www.dian.gov.co (botón Ventas, Remates y Donaciones, ubicado en la parte inferior de la página).

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Finalmente, la entidad recomendó: