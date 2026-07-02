Detalles de la boda de Taylor Swift son revelados en un informe de la policía de Nueva York

Este jueves se conoció un informe del Departamento de Policía de Nueva York, que revela algunos detalles de los planes para la boda de Taylor Swift.

Según el New York Times, el informe se titula: “Boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden”.

El informe ofrece algunas pistas sobre el itinerario previsto para la próxima celebración de Swift y Travis Kelce, aunque la pareja no ha confirmado nada públicamente.

¿Cuándo será la celebración?

La celebración comenzará hoy jueves, 2 de julio, con una cena de ensayo en el Madison Square Garden a las 6:00 de la tarde, hora de Nueva York, a la que se ha invitado a unas 100 personas.

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El viernes por la noche, aproximadamente 1.000 invitados asistirán a una celebración más grande.

Las puertas del Madison Square Garden se abrirán a las 4:00 p. m., para un cóctel en el sexto piso.

Se espera que la boda se celebre en el recinto principal a las 5:30 p. m., seguida de una recepción.

¿Qué artistas se presentarán?

Según se informa, la recepción contará con actuaciones de Stevie Nicks y Tim McGraw, y se espera que concluya alrededor de las 2:00 a. m.

Se dice que la escenografía incluye un castillo gigante.

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¿Quiénes son los invitados?

Según el New York Post, entre los invitados de Swift se encuentran Danielle y Alana Haim, Zoe Kravitz, Ed Sheeran, Jack Antonoff, Margaret Qualley, Mariska Hargitay, Cara Delevingne, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Emma Stone, Selena Gomez, Benny Blanco y Patrick Mahomes.

Blake Lively, según el Post, no fue invitada tras su muy publicitada ruptura con la cantante.

¿Cuánto costó?

Según Forbes, se espera que la boda de Swift cueste al menos 20 millones de dólares.

¿Cómo será el dispositivo de seguridad?

El Times añadió que cientos de agentes de policía estarán desplegados alrededor del Madison Square Garden, esperando a una gran multitud de personas que buscará ver a algunas de las celebridades que asistirán al evento.