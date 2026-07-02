Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 jul 2026 Actualizado 12:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Abelardo de la Espriella pidió a su nuevo MinHacienda arrancar reuniones con la banca internacional

Añadir Caracol Radio en Google

En el marco del anuncio para refinanciar la deuda de Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio instrucciones a su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para que inicie su agenda de trabajo en Washington, sosteniendo reuniones con la banca internacional y organismos financieros multilaterales.

En desarrollo...

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir