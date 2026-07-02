Abelardo de la Espriella pidió a su nuevo MinHacienda arrancar reuniones con la banca internacional
En el marco del anuncio para refinanciar la deuda de Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio instrucciones a su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para que inicie su agenda de trabajo en Washington, sosteniendo reuniones con la banca internacional y organismos financieros multilaterales.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...