Abelardo De La Espriella da inicio formal al empalme y anuncia sus cuatro objetivos centrales

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó los cuatro objetivos que guiarán el proceso de empalme de su Gobierno y oficializó el inicio del denominado "Primer Empalme Anticorrupción en la historia del país“, una estrategia que, según informó su equipo, busca garantizar una transición transparente, proteger los recursos públicos y preparar la llegada de la nueva administración.

El proceso es liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y cuenta con la participación de más de 600 expertos y ciudadanos, organizados en 23 ejes temáticos, quienes durante varios meses adelantaron labores de análisis técnico, revisión de información pública y preparación para la transición presidencial.

Los cuatro objetivos del empalme

Durante la presentación, De La Espriella explicó que el proceso estará enfocado en cuatro líneas de acción principales:

Combatir la corrupción e identificar posibles irregularidades en la administración saliente.

en la administración saliente. Reconstruir las narrativas de la Patria , como parte de lo que calificó como una transformación política y cultural.

, como parte de lo que calificó como una transformación política y cultural. Estabilizar la función pública, con el propósito de fortalecer la eficiencia del Estado.

Rediseñar el Estado para convertirlo en una estructura más ágil y orientada a resolver las necesidades de los ciudadanos.

“Aquí nadie tiene corona”

El presidente electo aseguró que la lucha contra la corrupción será la prioridad inmediata de su administración y advirtió que cualquier irregularidad será investigada.

“No voy a aceptar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Seré el primero en defender los recursos públicos y cualquiera que esté involucrado en un acto de corrupción, así sea cercano, recibirá todo el peso de la ley. Aquí nadie tiene corona”, afirmó.

Asimismo, señaló que el objetivo del empalme es identificar hallazgos, documentar posibles irregularidades y realizar las auditorías necesarias para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

Un proceso con apoyo técnico

De acuerdo con la información entregada por el equipo del presidente electo, el empalme reúne a especialistas y ciudadanos que revisarán millones de datos e información pública con apoyo de herramientas tecnológicas, entre ellas inteligencia artificial y procesos de análisis documental.

Según el comunicado, el propósito es elaborar un diagnóstico de la situación del Estado antes de la posesión presidencial y establecer las bases para una gestión enfocada en la eficiencia administrativa y la transparencia.

Mensaje sobre el futuro del Gobierno

En su intervención, De La Espriella reiteró que la nueva administración buscará fortalecer las instituciones públicas y aseguró que el rediseño del Estado estará orientado al servicio de los ciudadanos.

“Este no va a ser un gobierno para unos pocos ni para los grupos de poder. Es un gobierno del pueblo y para el pueblo colombiano y eso nunca se nos puede olvidar”, concluyó el presidente electo.

El proceso de empalme continuará en las próximas semanas con el trabajo de las mesas técnicas encargadas de revisar los diferentes sectores de la administración pública antes del inicio oficial del nuevo Gobierno.