¿Quién era Bertha Mejía? el primer amor de Diomedes Díaz quien falleció recientemente

En las últimas horas se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Bertha Rosario Mejía, quien llevaba varios días hospitalizada, ella es recordada como el primer gran amor del ‘Cacique de la Junta’, Diomedes Díaz, también fue la mamá de la primera hija del cantante, Rosa Elvira Díaz.

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¿De qué murió Bertha Mejía?

El pasado martes 30 de junio se confirmó que el primer amor del artista murió en la madrugada tras varios días de tener problemas de salud y verse afectada por una neumonía. El fallecimiento de Bertha ocurrió sobre las 3 de la madrugada en una clínica del Cesar, ubicada en Valledupar, según lo indicaron diferentes medios.

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¿Quién era Bertha Mejía?

Muchas de las canciones que cantamos en la actualidad de Diomedes Díaz fueron inspiradas en Bertha, entre esos temas encontramos los famosos: “Cariñito de mi vida” y “El aginaldo”.

Bertha y Diomedes se conocieron en La Junta, La Guajira, con tan solo 17 años, estuvieron juntos cerca de cinco años, pero no tenían el visto bueno de la familia, de esta unión tuvieron a una niña: Rosa Elvira Díaz, quién se convirtió en la primera hija del Cacique de la Junta.

La relación terminaría cuando Diomedes conoció a Patricia Isabel Acosta, quien era la prima de Bertha y quien años más tarde se convertiría en la primera esposa del artista, ella es la madre de otros cuatro hijos del artista: Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y el recordado Martín Elías.

Esta historia de amor inspiró series de televisión que giraban en torno a la vida del cantante vallenato.

Las exequias de Bertha Mejía se realizarán en La Junta, de donde es originaria, allí será despedida por sus seres queridos y por quienes la recuerdan como una mujer que hizo parte de uno de los capítulos más importantes en la vida del máximo exponente del vallenato.

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