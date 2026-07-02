Feminicidio de Natalia Villalba Angarita: Foster Martinson sería recluido en La Modelo

Natalia Villalba Angarita era modelo y diseñadora gráfica. Según la Fiscalía fue asesinada por su condición de mujer. Foto: Fiscalía.

Justicia

El ciudadano británico Foster Martinson, señalado como presunto responsable del feminicidio agravado de Natalia Villalba Angarita, sería trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá.

Esto, luego de que la juez 32 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá le impusiera una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, tras evaluar los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación.

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Durante las audiencias concentradas, realizadas de manera reservada, la juez argumentó que el ciudadano británico representa un peligro para la sociedad y para las mujeres, además de que existe un riesgo inminente de fuga.

Por esta razón, decidió privarlo de la libertad de manera preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.

No obstante, la decisión definitiva sobre el lugar de reclusión corresponderá al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad que deberá evaluar las condiciones de seguridad requeridas.

Fue enviado a prisión el ciudadano británico Foster Martinson por su presunta participación en el crimen de Natalia Villalba Angarita. Foto: Fiscalía. Ampliar Fue enviado a prisión el ciudadano británico Foster Martinson por su presunta participación en el crimen de Natalia Villalba Angarita. Foto: Fiscalía. Cerrar

Natalia Villalba Angarita, modelo y diseñadora gráfica de 36 años, murió a causa de un trauma craneoencefálico severo, tras recibir fuertes golpes con un objeto contundente que, de acuerdo con la investigación, podría corresponder a un utensilio de cocina.

La investigación por este crimen, que ha generado consternación en el país, continuará en curso para esclarecer plenamente los hechos.

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Imagen de referencia | Natalia Villalba Angarita: Redes sociales / Escena del crimen en un baño: Getty Images. Ampliar Imagen de referencia | Natalia Villalba Angarita: Redes sociales / Escena del crimen en un baño: Getty Images. Cerrar

La mujer fue asesinada el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.

¿Qué descubrieron los investigadores de la Fiscalía?

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lograron establecer que la víctima autorizó previamente el ingreso del extranjero al inmueble donde se alojaba de manera temporal.

“Al llegar al lugar, el hombre se habría registrado en el libro de visitantes con un nombre distinto, con el propósito de dificultar su identificación posterior”, detalló la Fiscalía.

Martinson habría aprovechado que la mujer se encontraba sola y, al parecer, le propinó múltiples golpes con un objeto contundente hasta ocasionarle la muerte.

Así se habría ocultado el cuerpo

Natalia Villalba Angarita era modelo y diseñadora gráfica. Según la Fiscalía fue asesinada por su condición de mujer. Foto: Tomada de las redes sociales.

Investigadores de la Fiscalía lograron establecer que el sujeto introdujo el cadáver en una maleta, lo trasladó a la ducha del baño y abrió la llave para dejarlo expuesto a la caída de agua caliente.

“Asimismo, realizó distintas maniobras para eliminar los rastros de sangre, cambió la ropa con la que había entrado al inmueble e introdujo la que llevaba en una bolsa que arrojó al ducto de basuras antes de abandonar el edificio”, señaló la Fiscalía.

Igualmente, se estableció que “las evidencias indican que el ciudadano británico permaneció en el apartamento cerca de tres horas y se habría llevado el celular de la víctima para evitar que se estableciera algún vínculo con ella”.

Delitos imputados a Foster Martinson, sospechoso de feminicidio de Natalia Villalba

Foster Martinson no aceptó cargos y se declaró inocente. Foto: Fiscalía. Ampliar Foster Martinson no aceptó cargos y se declaró inocente. Foto: Fiscalía. Cerrar

Cinco días después, el cadáver fue hallado por la persona encargada del aseo del inmueble, quien avisó a las autoridades.

Debido a la gravedad de los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a Foster Martinson los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

El ciudadano británico no aceptó los cargos imputados y fue enviado a prisión.