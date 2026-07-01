Murió Daniel Melingo, exintegrante de Los Abuelos de la Nada y referente del rock argentino

El músico, actor y poeta Daniel Melingo, reconocido por su aporte al rock argentino y al tango contemporáneo, falleció a los 68 años. Fue hallado sin vida en su vivienda por uno de sus hijos, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.

HOTEL PALATINO, ROMA, ITALIA, ITALY - 2017/04/08: Daniel Melingo "Anda Tour 2017" performs live at Hotel Palatino in Rome, Italy. (Photo by Fabrizio Sodani/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) / Pacific Press Ampliar HOTEL PALATINO, ROMA, ITALIA, ITALY - 2017/04/08: Daniel Melingo "Anda Tour 2017" performs live at Hotel Palatino in Rome, Italy. (Photo by Fabrizio Sodani/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) / Pacific Press Cerrar

Melingo, nacido en Parque Patricios el 22 de octubre de 1957, fue una figura clave en la escena musical argentina. Integró bandas históricas como Los Abuelos de la Nada y Los Twist, además de colaborar con Charly García en la etapa de Piano Bar.

Su versatilidad lo llevó a destacarse como compositor, cantante e intérprete de saxo, clarinete y guitarra, dejando una huella imborrable en distintos géneros.

Entre sus aportes más recordados figura el himno reggae “Chalamán”, incluido en el álbum Vasos y Besos de Los Abuelos de la Nada (1983), tema que introdujo el reggae en el rock argentino y abrió debates sociales en plena década del ’80.

Con Los Twist, junto a Pipo Cipolatti, participó en el disco La dicha en movimiento, producido por Charly García, que se convirtió en símbolo de la Primavera Democrática.

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En los años ’90, Melingo se volcó al tango con su voz aguardentosa y su estilo lunfardo, consolidándose como referente del género con el álbum “Tangos Bajos” (1998), obra que planeaba celebrar en septiembre de este año con invitados especiales.

Su propuesta artística integró elementos del son, jazz, salsa, bachata y ritmos africanos, brasileños y árabes, siempre con la esencia dominicana y porteña que lo caracterizaba.

En los últimos años, su trabajo fue reconocido en los Premios Gardel, donde obtuvo nominaciones por colaboraciones con artistas como Fito Páez y Pity Álvarez.

Melingo deja un legado que trasciende géneros y generaciones. Su capacidad para reinventarse y su aporte a la música argentina lo convierten en una figura emblemática, tanto en el rock como en el tango.