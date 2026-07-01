Muere a los 58 años Manuel Arjona, miembro de la primera formación de la agrupación española Locomía

Este miércoles se conoció la noticia del fallecimiento de Manuel Arjona, exintegrante de la primera formación de la agrupación española Locomía.

¿En dónde y de qué murió?

Arjona murió a los 58 años en Viladecans, Barcelona.

Se desconocen las causas del deceso.

Según fuentes citadas por el diario El País, “estuvo pintando” durante el día y luego “se acostó y ya no se levantó”.

Locomía

Locomía fue un grupo pop español popular a finales de los 80 y durante los 90.

Combinaban elementos tropicales con la música británica de la new wave y los New Romantics.

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Su primer éxito fue la canción homónima “Locomía”.

¿Quiénes eran sus integrantes?

Los miembros originales eran Xavier Font, Manuel Arjona, Gard Passchier y Luis Font.

En 1982, los dos últimos fueron reemplazados por Juan Antonio Fuentes y Carlos Armas, y más tarde Francesc Picas reemplazó a Xavier Font.

¿Por qué se disolvió?

El grupo se disolvió en 1993 debido a conflictos internos y acciones legales.

Puesta en escena

Solían aparecer con atuendos extravagantes que combinaban pantalones de torero españoles con chaquetas con volantes al estilo del siglo XVIII.

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El uso de abanicos era una parte importante tanto de sus actuaciones en directo como de sus videoclips.

Tanto su vestimenta como el uso de abanicos se convirtieron en señas de identidad del grupo y contribuyeron a su popularidad.

¿Qué otros miembros han fallecido?

El 15 de junio de 2018, su cantante, Santos Blanco, falleció a los 46 años por causas naturales

El 16 de julio de 2018, otro exintegrante, Frank Romero, murió a los 46 años en Huelva, España, a causa de una infección bacteriana.

El 18 de noviembre de 2023, otro exmiembro, Francesc Picas, falleció a los 53 años.

En mayo de 2024 se estrenó la película sobre la banda, ‘Disco, Ibiza, Locomía’.