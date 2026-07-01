Murió Victor Willis, vocalista, fundador, famoso policía de Village People y autor del éxito “YMCA”

El cantautor estadounidense Victor Willis, vocalista fundador del grupo de música disco Village People y coautor de “YMCA”, “Macho Man” e “In the Navy”, falleció este martes a los 74 años.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Victor Willis, vocalista de Village People. Victor falleció el lunes 30 de junio de 2026 tras una breve pero agresiva enfermedad. Solicitamos respeto a su privacidad”, dice un mensaje publicado en la página oficial de Village People en Facebook.

En el grupo, Willis actuaba disfrazado de policía o de oficial de la marina.

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Willis, hijo de un predicador bautista, desarrolló su talento vocal en la iglesia de su padre.

Tras formarse en actuación y danza, se trasladó a Nueva York y se unió a la prestigiosa Negro Ensemble Company.

Participó en numerosos musicales y obras de teatro, como la producción original de Broadway de ‘The Wiz’ en 1976 y, posteriormente, en la producción australiana.

A mediados de la década de 1970, Willis también compuso y grabó varios álbumes para sellos independientes y, finalmente, conoció al productor francés de música disco Jacques Morali.

Su carrera dio un giro tras conocer a Morali, quien le hizo una propuesta audaz: que Willis fuera el vocalista de su nuevo álbum y lo convirtiera en un éxito rotundo.

Willis aceptó y el álbum debut de Village People se lanzó en julio de 1977.

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Después de una aparición en ‘American Bandstand’ que generó la demanda de actuaciones en vivo, Willis y Morali reunieron a un grupo completo de artistas a su alrededor: los icónicos personajes disfrazados que se convertirían en uno de los grupos más reconocibles de la historia del pop.

Willis coescribió todos los grandes éxitos del grupo, como “YMCA”, lanzado en 1978, que se convirtió en su mayor éxito, seguido de “In the Navy” y “Go West”.

La mezcla de ritmos disco y arquetipos masculinos exagerados, de un policía, un vaquero y un obrero de la construcción, los catapultó a la fama mundial.