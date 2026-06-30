Chichí Peralta será reconocido con el Premio a la Excelencia Musical del Latin GRAMMY

La Academia Latina de la Grabación anunció que el músico, compositor y productor dominicano Chichí Peralta será exaltado con el Premio a la Excelencia Musical en el marco de los Latin GRAMMY, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la música latina.

Peralta, considerado una de las figuras más influyentes de la música contemporánea de la República Dominicana, ha sido reconocido internacionalmente por su capacidad de fusionar la riqueza rítmica del Caribe con sonidos del mundo, creando lo que él mismo ha denominado World Latin Music.

El galardón será entregado junto a otros artistas de gran trayectoria como Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs y Daniela Mercury, en una ceremonia que busca honrar a intérpretes cuyas contribuciones creativas han tenido un valor artístico sobresaliente.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical”, señaló Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

La historia de Chichí Peralta con la música comenzó a los cuatro años, cuando tuvo su primer contacto con la percusión. Desde entonces, ha recorrido un camino marcado por la disciplina, la innovación y la búsqueda constante de excelencia.

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Con más de cuatro décadas de trayectoria, ha demostrado una extraordinaria versatilidad como músico y creador, enriqueciendo géneros como el merengue, la música afrocaribeña, la fusión latina y la llamada World Latin Music.

Su propuesta integra elementos del son, jazz, bachata, salsa, ritmos africanos, brasileños, árabes y caribeños, sin perder la esencia dominicana que distingue su sonido.

Con su proyecto Chichí Peralta & Son Familia, logró proyectar la música dominicana en escenarios internacionales, obteniendo reconocimiento de la crítica y del público en América, Europa y Asia.

Ganador de un Latin GRAMMY y nominado en múltiples ocasiones, Peralta ha consolidado su lugar como uno de los grandes innovadores de la música tropical contemporánea.

Su legado trasciende premios y fronteras, convirtiéndolo en un referente de creatividad y compromiso cultural.