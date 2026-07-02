Mindefensa: cifra entregada por Medicina Legal de 65 menores muertos en bombardeos no es “precisa”. Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: Senado

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos y aseguró que no es “precisa”, porque, según dijo, la entidad incluye casos ocurridos en el conflicto armado y no específicamente en ese tipo de operaciones militares.

“Primero, esa cifra que da Medicina Legal no es precisa, porque Medicina Legal abarca los que caen en los conflictos, en el conflicto, pero específicamente bombardeos ese no es el nombre”, dijo Sánchez.

El ministro defendió el trabajo de inteligencia militar y aseguró que no ha fallado en estas operaciones, al señalar que se trata de objetivos militares dinámicos que cambian constantemente de ubicación.

“La inteligencia no ha fallado, la inteligencia ha permitido adelantar esta ofensiva operacional contra estos grupos criminales, pero es un objetivo militar dinámico, no es estático, que está en constante movimiento, que en cualquier instante puede cambiar de un lado a otro”, afirmó.

Sánchez también aseguró que la muerte de menores en estas operaciones evidencia el crimen de reclutamiento cometido por grupos armados ilegales como las disidencias de alias Mordisco, alias Calarcá y el Clan del Golfo.

“Los menores de edad que caen en los bombardeos es una evidencia clara de un crimen cometido por quienes reclutan a nuestros menores”, señaló.

El ministro agregó que el Gobierno está revisando las cifras comunicadas por Medicina Legal y sostuvo que los menores que participaban directamente en las hostilidades no tenían protección en ese momento por el Derecho Internacional Humanitario.

“Son personas que no tenían protección en ese momento por el DIH ya que están participando directamente en las hostilidades, es crudo decir, pero es una realidad”, dijo Sánchez.