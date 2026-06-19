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19 jun 2026 Actualizado 16:55

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Cúcuta

Autoridades piden respeto por el DIH, luego de ataque con drones a la población civil

Hay preocupación por el incremento de las acciones violentas

Foto: Referencia Catatumbo.

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Norte de Santander

El más reciente ataque con drones contra la población civil en el Catatumbo volvió a generar alarmar en las autoridades frente a la degradación del conflicto en Norte de Santander.

El Comisionado de Paz en el departamento Luis Fernando Niño dijo a Caracol Radio que “vemos con gran preocupación la vulneración al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados ilegales que delinquen en esa zona y como han venido violando todas las normas de la guerra”.

Indicó el funcionario que “nosotros desde el gobierno departamental hemos hecho todos los esfuerzos para poder avanzar en el cese al fuego y mínimos humanitarios que garanticen la protección a la población civil”.

“Desafortunadamente se generaron unos comunicados pero esa posibilidad se contemplaba con la fuerza pública y dejó por fuera a las comunidades que en realidad son las más afectadas y agudizó la confrontación entre estos dos actores armados ilegales” dijo el comisionado.

Finalmente señaló que se mantiene la invitación ala búsqueda de canales de diálogo que permitan cesar la violencia que cada día se agudiza más en la zona norte de la región y que trae consigo desplazamiento forzado, víctimas y crisis humanitaria.

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