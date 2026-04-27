“La hemos fortalecido”: MinDefensa defiende la inteligencia militar tras escalada terrorista

En medio de la escalada terrorista registrada en Cauca y Valle del Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, defendió en entrevista con Caracol Radio el trabajo de inteligencia de la Fuerza Pública y aseguró que esas capacidades han sido reforzadas para enfrentar a las disidencias Farc y demás estructuras criminales.

Luego de ser consultado sobre la percepción de que la inteligencia no estaría funcionando frente a los recientes atentados, el funcionario respondió que “sí hemos podido llegar allá” y recordó los golpes propinados a cabecillas en zonas críticas del suroccidente del país.

Como ejemplo, señaló que en el Cauca “de los siete objetivos de alto valor que nos propusimos, en los últimos doce meses, hemos neutralizado a seis de ellos”, resultados que atribuyó al trabajo articulado entre inteligencia y operaciones militares.

Sánchez insistió en que las capacidades no se han debilitado y, por el contrario, “la hemos fortalecido en términos de inteligencia humana, de capacidad técnica”, al explicar que se han incrementado tanto las fuentes humanas como las herramientas tecnológicas para anticipar amenazas.

No obstante, reconoció que el terrorismo representa un desafío especial por su capacidad de ocultarse entre la población civil. “El terrorismo es una amenaza que es prácticamente invisible, se camufla muy bien dentro de la población civil”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la información ciudadana sigue siendo clave para prevenir nuevos ataques. “Una información puede salvar vidas”, dijo al referirse a hechos recientes como el atentado en la vía Panamericana.

El ministro también defendió el sistema de recompensas y aseguró que “sale más rentable y sobre todo nos permite anticiparnos a las amenazas”, razón por la cual el Gobierno ha promovido estos incentivos en distintas regiones del país.

Aunque respaldó el trabajo de inteligencia, admitió que existe frustración por la rápida recomposición de los grupos ilegales. “Pareciera que uno estuviera recogiendo agua con un balde roto… neutraliza criminales y salen más”, señaló.

Finalmente, reiteró que la ofensiva continuará pese al panorama complejo en el suroccidente colombiano y sostuvo que la inteligencia seguirá siendo una herramienta central para ubicar cabecillas, anticipar atentados y proteger a la población civil.